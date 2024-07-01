Osmanlı’dan günümüze gelin hamamı ritüelleri

Osmanlı’da günlük yaşamda hamamın önemi pek çoktu. Özellikle kadınlar için hamam bir ritüeldi. Şimdilerde bizler için kafelerde, restoranlarda arkadaşlarla buluşma, sosyalleşmek için yapılan tüm aktiviteler ne ise, o dönem yaşayan kadınlar için de hamama gitmek de aynı şeyi ifade ediyordu: Sosyalleşmek... Eğlenmek, güzel vakit geçirmek, bir araya gelmek... Osmanlı’dan günümüze gelin hamamı ritüelini Naz City Hotel Taksim, Hammami anlatıyor.

Hamam kişinin hayatının önemli dönemeçlerinden biri olan evlenmede de yer sahibiydi. Pek çok filmde de görmüşüzdür, kadınlar hamamlarda oğulları için gelin adaylarını incelerlerdi. O başka bir konu... Asıl konumuz ise gelin hamamı! Evlilik gibi önemli bir dönemeci kutlamak için daha güzel bir yer olabilir miydi? Osmanlı’da gelin hamamı ritüellerine bakmaya ne dersiniz?

• Önce gelin tarafı davetlilere yolladıkları hamama dair bir eşya ile gelin hamamına davet iletirlerdi. Bu çoğunlukla pek hoş kokulu olmasına dikkat edilmiş özel sabun olurdu. Sabunu alanları gelin hamamı heyecanı sarardı.

• Hamam için gelinin özel bir bohçası olurdu. Hamamda kullanılacak tarağından, vücudunu saracağı peştemalına, aynasından nalınlarına varana dek ihtiyaç duyulacak tüm eşyalar bu bohçada yer alırdı.

• Davetliler için hamamda iç ferahlatacak içecekler, şerbetler yapılır, meyveler hazırlanırdı. Açlığı giderecek, ağızlara layık yiyecekler, yemişler de tertip edilirdi.

• Davetliler hamamda karşılanır, bu yiyecekler içeceklerin servis edileceği biçimde hamam düzeni kurulurdu. Yıkanma faslı bittikten sonra yeme içme faslı başlardı.

• Yeme içme faslı esnasında kadınlar hem sohbet eder hem gülüp oynarlardı. Bu özel günü en güzel biçimde kutlarlardı...

• Çoğunlukla hamam bölümü o gün geline özel kapatılırdı ve bu ritüel akşama dek sürerdi.

Naz City Hotel Taksim’de yer alan Hammami, Gelin Hamamı konsepti ile gelinin arkadaşları ile Osmanlı’dan günümüze gelen gelin hamamı ritüellerini gerçekleştirmenin yanı sıra, fotoğraf çekimi hizmeti de sunduğunu belirtiyor. Hammami’de ayrıca hamam konseptli kına gecesi ya da bekarlığa veda partisi yapmak da mümkün.