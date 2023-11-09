Pijamalarımı ne sıklıkta yıkamalıyım? Uzmanlar tartışıyor

Hararetli bir soru arkadaş çevremiz, ailemiz ve iş arkadaşlarımız arasında tartışmalara yol açtı. Bu, hepimizin cevabını bulduğu ancak henüz ortak bir anlaşmaya varamadığımız bir soru. Muhtemelen sizin de bir fikriniz var. Pijamaları ne sıklıkla yıkamalıyız?

Bunu düşünün

Farklı rakamlar söylemeden önce, bunu bir saniye düşünelim. İç çamaşırlarınızı (iç çamaşırı, çorap vb.) her kullanımdan sonra yıkamanız gerektiğini hepimiz biliyoruz, ancak pijamalar yalnızca kapalı mekanlarda ve genellikle temiz olduğunuzda (duş sonrası) giyildiğinden, onları her kullanımdan sonra yıkamak israf gibi görünüyor.

Öte yandan, dışarı çıkmasanız bile pijamalarınızın ne kadar kirlendiğini de dikkate almalıyız. Doğal vücut yağları, terleme, ölü deri hücreleri, bakteriler ve vücut bakım ürünleri (vücut losyonu gibi) pijamalarda birikebilir. Bunları yıkamadan giymeye devam ederseniz, cilt sorunlarına veya tahrişe neden olabilir ve kötü kokmaya başlayabilir.

Sorunu kesin olarak çözmek için bir kaç temizlik uzmanına başvurduk. Cevaplar farklıydı...

Uzmanlar Ne Diyor?

Molly Maid'in marka müdürü Jennie Varney , "Gece yarısı atıştırmalıklarını üzerlerine dökmediğiniz, çok terlemediğiniz veya tüm gün boyunca giymediğiniz sürece, pijamalar genellikle yıkanmadan önce birkaç gece üst üste giyilebilir" diyor.

Ancak Carbona'nın pazarlama müdürü Chris Albers'e göre , "Gecenin ortalama yedi ila sekiz saatini pijamalarınızla uyuyarak geçirdiğiniz için, onları da geleneksel gündüz kıyafetlerinizle aynı sıklıkta yıkamalısınız."

Temizlik hizmeti Clean My Space'in yazarı ve kurucusu Melissa Maker şöyle açıklıyor: "Pijamaların yıkanması, onları tek uyku katmanınız olarak mı yoksa iç çamaşırıyla birlikte bir uyku katmanı olarak mı (ikinci katman olarak) giydiğinize bağlıdır. Tek katsa iç çamaşırı gibi giyiniliyorsa her gün yıkanmalı, ikinci kat ise 2-3 günde bir yıkanmalı."

Uzmanların hemfikir olduğu bir şey varsa o da şudur: Uykunuzda terleme eğilimindeyseniz, özellikle sıcak bir günde giyilen bir giysiyi veya daha fazla terlediğiniz egzersiz kıyafetlerini yıkadığınız gibi, pijamalarınızı daha sık veya her gün yıkamalısınız.

The Laundress'in kurucu ortağı Gwen Whiting, "Pijamalarınızı ne sıklıkta yıkayacağınıza karar verirken, cildinizle ne kadar yakın temas halinde olduklarını ve onları giyerken ne kadar terlediğinizi düşünün" diyor . "Yatağa giderken pijamalarınızı giyer ve sabahları değiştirirseniz, muhtemelen doğal olarak oluşan vücut yağları, terleme ve kumaşta bakteriler birikmeye başlamadan önce birkaç kez giyerek kurtulabilirsiniz; bunların hepsi pijamalarınıza yol açabilir. Ayrıca şunu da belirtmekte fayda var ki, eğer onları bütün gün takıyorsanız, her kullanımdan sonra onları yıkamak isteyeceksiniz."

Pijamaların Ömrünü Uzatmak

Pijamaları çamaşır makinesine koymadan ömrünü uzatmanın yolları var. The Laundress'in kurucu ortağı Lindsey Boyd, "Geceleri pijama giymeden önce duş almak, pijamaları yıkamaya gerek kalmadan önce pijama giyme sıklığını iki ila üç kat artırmaya yardımcı olabilir" diyor . "Ve bunları giymeden önce çok fazla vücut losyonu veya bronzlaştırıcı losyon kullanmaktan uzak durun; lekeler ve ürün birikmesi, bunları her kullanımdan sonra yıkamanız gerektiği anlamına gelir."

İnsanlar Ne Diyor?

İşleri daha ilginç hale getirmek için, arkadaş grupları arasında ortalama pijama yıkama döngülerini öğrenmek üzere resmi olmayan kitle kaynak araştırması yaptık. Cevapların hepsi birbirinden çok farklıydı ancak fikir birliği, uzmanların tavsiyelerinin oldukça uzağındaydı. Ortalama bir ila bir buçuk hafta arasında bir yere eğildi. "Uygun" pijama yıkama döngüsünün ortaya çıkması üzerine alınan yorumlar "Kimin buna vakti var?", "Bunun için yeterli pijamam bile yok." şeklindeydi.

Güvenli ve hijyenik olmak istiyorsanız, pijamaları yıkamadan yaklaşık iki ila üç gün önce uzmanların tavsiyelerini dinleyin ve yıkama döngüsünü uzatmak için gece duş alın. Ama sonuçta sağduyunuzu kullanın. Eğer tuhaf kokuyorsa ya da gizemli lekelere sahipse muhtemelen o pijamaları yıkamanın zamanı gelmiştir.