Bir dönemin Yeşilçam filmlerinde Nuri Alço ile özdeşleşen ropdöşambır, erkeklerin ev kıyafetlerinin üzerine giydikleri giysi olarak dikkat çekiyor.

Fransızca'dan dilinize geçen Ropdöşambır kelimesinin aslı "robe de chambre" şeklindedir.

Ropdöşambır nedir?

İlk olarak bir ev giysisi olarak kullanılan ropdöşambırı ilk kez keşfeden kişi Madam Montespan idi. Hamile kadınların gebeliklerini gizlemek için kullandığı giysi, 18. yüzyılda Avrupa'da günlük yaşama göre oldukça basit bir giysi olarak görülmekteydi. Fakat 19. yüzyılın başlarında farklı modellere ve renklere sahip birçok ropdöşambır modeli yapıldı. Günümüzde de birçok farklı renk ve model bulun ropdöşambır şimdilerde tuhaf gelse de o zamanlar hem erkek hem de kadın giysisi olarak tasarlanmıştı. Bazı ülkelerde ropdöşambır'a "suçsuz" adı verilmektedir.

Ropdöşambır her ne kadar Avrupai hatta daha çok Fransa'ya özgü bir kıyafet gibi görülse ve bilinse de aslında Fransızların Türk kültüründen esinlenerek ve ilham alarak ürettiği bir giysidir. Osmanlı'da hamam sonrasında rahat giysiler giyen Türk erkeklerinden esinlenen Fransızların bunu kendi kültürlerine ve zevklerine göre şekillendirmesi sonucunda oluştuğu da söylenmektedir.



Türk sinemasında da önemli bir yeri olan ropdöşambır, özellikle Nuri Alço filmlerinde sıkça karşımıza çıkar. Ropdöşambır aslında yalnızca sabahlık değil erkekler için bir tür ev ceketidir. Kış aylarında hem sıcak tutar ve hem de çok rahattır. Ropdöşambır çeyizlerin de hala vazgeçilmez bir parçasıdır.

Kullanım alanlarının az olmasından dolayı çok sonraları ortaya çıkan bir giysi olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca Edrne Boursault moda kelimeleri adlı komedisinde röpteşambır için aşağıdaki dörtlüğü yazmıştır;

Bir sabahlık, genişçe uzanıyor

Kemersiz, ve lakayt bir şekilde

Bazı çocukların yüzlerine esinti veriyor

Ki suçsuz adını da verirler ona ve o büyük bir buluştur.



Ropdöşambır modelleri

Birçok yerde "erkek sabahlık" olarak da adlandırılan ve genellikle kadife pikodan yapılan bir kıyafet, bu nedenle hafif olur ve kıyafetler üstünde ağırlık yapmaz. Kış aylarında sıcak, yaz aylarında serin tutar. Mevsimden mevsime göre değişen modelleri mevcuttur. Kışlık modelleri genellikle kadife veya yünlü kumaştan yapılır. Yazlık olan modeller ise pamuk, saten ve ipek kumaştan üretilir. Genel rengi ile uyumlu olan dokuma kumaş yakası da bulunur.



Ropdöşambır nerede satılır?

Ropdöşambır genellikle alışveriş merkezlerinde erkek giyim mağazalarının iç çamaşırı kısımlarında bulabileceğiniz gibi ayrıca bazı ürünleri internet üzerindeki sitelerden de bulabilirsiniz. Bu site ve alışveriş merkezlerinde ropdöşambır takımı da bulabilirsiniz.