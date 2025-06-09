Sakız çiğnemek faydalı mı, zararlı mı? Diş hekimleri anlatıyor

Öğle yemeğinden sonra nefesinizi tazelemek ya da uzun toplantılarda odaklanmak için sakız çiğnemek hepimizin cebinde ya da çantasında yer edinmiş bir alışkanlık. Peki bu alışkanlık ağız sağlığımıza gerçekten yardımcı mı oluyor, yoksa farkında olmadan zarar mı veriyoruz? Diş sağlığı uzmanlarına sorduk: Sakız çiğnemenin artıları, eksileri ve günlük rutininize dahil edip etmemeniz gerektiği...

Sakız Çiğnemenin Olumsuz Yönleri

Çene Problemleri

Dr. Austin, “Sakızı sık sık ve özellikle güçlü çiğneyen kişiler çene yorgunluğu veya TME (temporo-mandibular eklem) rahatsızlıklarını tetikleyebilir,” diyor. Sakız yüzünden baş ağrısı ve çene tıklamaları şikayetleriyle gelen hastaları olduğunu da ekliyor.

Dr. Boling de aynı görüşte: “Sakızı sürekli çiğnemek, çenenizde fazladan baskı oluşturabilir ve nadiren de olsa çiğneme sırasında ağrıya neden olan TME bozukluğuna yol açabilir.”

Dr. Kunik ise diş teli, kaplama, köprü gibi yeni diş tedavileri sonrasında sakızdan kaçınılması gerektiğini vurguluyor.

İçerik Sorunları

Sakızın içeriği de en az çiğneme şekli kadar önemli. Dr. Austin, “Şekerli sakızlar dişlerinizi adeta şekerle yıkamak gibidir,” diyor. Şekersiz olanlarda ise sorbitol gibi tatlandırıcılar bazı kişilerde gaz veya şişkinliğe neden olabilir.

Ayrıca, yakın zamanda yapılan ve henüz hakemli olmayan bir araştırmada, bazı sakızların tükürüğe mikroplastik saldığı tespit edildi. İnsan sağlığı üzerindeki etkisi kanıtlanmamış olsa da bu bilgi endişe verici olabilir.

Sakız Çiğnemenin Faydaları

Dr. Austin, “Yemekten sonra (özellikle diş fırçalama imkânı yoksa) sakız çiğnemek, tükürük üretimini artırarak ağızdaki yemek artıklarını temizlemeye ve diş çürümesine yol açan asitleri nötralize etmeye yardımcı olur,” diyor. Bu, mini bir ağız çalkalama etkisi yaratır.

Dr. Boling ise özellikle ksilitol içeren şekersiz sakızların çürük oluşumunu önlemede etkili olduğunu belirtiyor.

Peki, Sakız Zararlı mı Faydalı mı?

Cevap denge kurmaktan geçiyor. Sakız çiğnemek doğru ürün seçildiğinde ve ölçülü yapıldığında dişlere zarar vermez, hatta faydalı olabilir. Ancak bu, fırçalama ve diş ipi kullanımının yerine geçemez.

Dr. Austin şöyle özetliyor: “Sakız başrol değil, yardımcı oyuncudur.”

En İyi Sakız Tercihi

Market kasasında hangi sakıza yönelmelisiniz? Uzmanlar hemfikir: Şekersiz ve ksilitol içeren sakızları tercih edin.

Dr. Kunik, “Ben de sakız çiğniyorum ama tercihim şekersiz ve ksilitollü olanlardan yana,” diyor.

Sonuç olarak, akıllıca seçimler yapar ve ölçülü kullanırsanız, sakız çiğnemek ağız bakım rutininizin faydalı bir parçası olabilir.