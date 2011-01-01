Prodüksiyon: Selen Tanyeri
Fotoğraf: Nurdan Usta
Levrek ızgara
Hazırlama süresi: 35 dakika
Kaç kişilik: 2
Malzemeler
• 1 kg levrek
• Zeytinyağı
• Tuz
• Defne yaprağı
• Rozmarin
Servis için
• Limon
• Roka
• Kırmızı soğan
• Haşlanmış patates (tavada baharatlanmış)
Hazırlanışı
Ayıklayıp temizlediğiniz balığı iyice yıkayın ve kağıt havlu ile kurulayın. Balığı fileto olarak hazırlayın. Ayrı bir kabın içinde levreğin üzerine zeytinyağı, tuz, defne yaprağı ve rozmarini ilave edip iyice yedirin. 10 dakika kadar marine olması yeterli. Isınan ızgaranın üzerine marine ettiğiniz levrekleri koyun. İlk yüzeyde ızgara izi çıkıp balık ızgaradan ayrılana kadar pişirin. Diğer yüzeyini de aynı şekilde pişirin ve roka, kırmızı soğan, limon ve haşlanmış patatesi yanına dizip servis edin.
Balık çorbası
Hazırlama süresi: 1 saat
Kaç kişilik: 6
Malzemeler
• 1 kg kırlangıç balığı
• 6 su bardağı su
• 1 çay kaşığı tuz
• 3 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 adet kuru soğan
• 1 adet büyük boy havuç
• 1 adet defne yaprağı
• 1/2 demet maydanoz
• 1 adet kereviz sapı
• 1/2 limon suyu
• 1/2 çay kaşığı zerdeçal
• 1 diş sarımsak
Terbiyesi için
• 1 adet yumurta sarısı
• 1 adet limon suyu
Hazırlanışı
Kırlangıç balığını ayıklayıp, temizleyin. Kuruladıktan sonra balığı bir tencereye aktarın ve üzerine soğuk su ekleyin. Kereviz sapını, havucu, soğanı küçük parçalar halinde kesin. Ayrıca maydanoz, sarımsak, defne yaprağını da doğradıktan sonra, limon suyu, zerdeçal ve tuz ile aynı tencereye aktarın. Son olarak zeytinyağını ekleyin. Balığın tüm parçaları, kök sebzeler ve aromatik bitkiler, özünü bırakana kadar orta ateşte kaynatın. Lezzetini alan balık suyunu süzgeçten geçirin. Balık suyunu ayrı bir tencereye alın. Ayrı bir yerde terbiyesi için limon suyu ve yumurta sarısını hızlıca karıştırın. Sıcak olan balık suyuna azar azar aktarın. Terbiyesi ile birlikte 10 dakika kısık ateşte kaynattıktan sonra bekletmeden servis edebilirsiniz.