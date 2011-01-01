Özlediğimiz balık sezonu açıldı. Birbirinden lezzetli ve pratik balık tariflerini Şef Erhan Emre ile, Meos Balık’ın eşsiz deniz manzarasına karşı en özel misafirleriniz için hazırladık.

Prodüksiyon: Selen Tanyeri

Fotoğraf: Nurdan Usta





Levrek ızgara

Hazırlama süresi: 35 dakika

Kaç kişilik: 2

Malzemeler

• 1 kg levrek

• Zeytinyağı

• Tuz

• Defne yaprağı

• Rozmarin

Servis için

• Limon

• Roka

• Kırmızı soğan

• Haşlanmış patates (tavada baharatlanmış)



Hazırlanışı

Ayıklayıp temizlediğiniz balığı iyice yıkayın ve kağıt havlu ile kurulayın. Balığı fileto olarak hazırlayın. Ayrı bir kabın içinde levreğin üzerine zeytinyağı, tuz, defne yaprağı ve rozmarini ilave edip iyice yedirin. 10 dakika kadar marine olması yeterli. Isınan ızgaranın üzerine marine ettiğiniz levrekleri koyun. İlk yüzeyde ızgara izi çıkıp balık ızgaradan ayrılana kadar pişirin. Diğer yüzeyini de aynı şekilde pişirin ve roka, kırmızı soğan, limon ve haşlanmış patatesi yanına dizip servis edin.





Balık çorbası

Hazırlama süresi: 1 saat

Kaç kişilik: 6

Malzemeler

• 1 kg kırlangıç balığı

• 6 su bardağı su

• 1 çay kaşığı tuz

• 3 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 adet kuru soğan

• 1 adet büyük boy havuç

• 1 adet defne yaprağı

• 1/2 demet maydanoz

• 1 adet kereviz sapı

• 1/2 limon suyu

• 1/2 çay kaşığı zerdeçal

• 1 diş sarımsak

Terbiyesi için

• 1 adet yumurta sarısı

• 1 adet limon suyu



Hazırlanışı

Kırlangıç balığını ayıklayıp, temizleyin. Kuruladıktan sonra balığı bir tencereye aktarın ve üzerine soğuk su ekleyin. Kereviz sapını, havucu, soğanı küçük parçalar halinde kesin. Ayrıca maydanoz, sarımsak, defne yaprağını da doğradıktan sonra, limon suyu, zerdeçal ve tuz ile aynı tencereye aktarın. Son olarak zeytinyağını ekleyin. Balığın tüm parçaları, kök sebzeler ve aromatik bitkiler, özünü bırakana kadar orta ateşte kaynatın. Lezzetini alan balık suyunu süzgeçten geçirin. Balık suyunu ayrı bir tencereye alın. Ayrı bir yerde terbiyesi için limon suyu ve yumurta sarısını hızlıca karıştırın. Sıcak olan balık suyuna azar azar aktarın. Terbiyesi ile birlikte 10 dakika kısık ateşte kaynattıktan sonra bekletmeden servis edebilirsiniz.



