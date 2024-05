Sirkeyle asla temizlememeniz gereken 7 şey

Sirke, özellikle en sevdiğimiz ev yapımı temizlik çözümlerinin birçoğunda bulunduğundan, her temizlik bilmecesinin cevabı gibi görünebilir . Ancak bu her zaman en iyi seçim değildir. Sirke harika bir çok amaçlı temizleyicidir, ancak her türlü leke veya dağınık durumda işe yarayan mucizevi bir çözücü değildir. Sirkeyle temizlik uygun fiyatlı, çevre dostu ve nispeten güvenli olsa da zarar verebileceği bazı yüzeyler ve malzemeler hâlâ mevcut. Kendinizi temizlik pişmanlıklarından koruyun; bu 7 şeyi asla sirkeyle temizlemeyin.

1. Granit ve Mermer Yüzeyler

Zamanla sirkedeki asit tezgahınızdaki yüzeyleri aşındırabilir. Bu yüzeyler dayanıklılıklarıyla bilinse de aynı zamanda pahalıdırlar, bu nedenle onları mümkün olduğu kadar uzun süre yeni görünmelerini sağlamak istersiniz. Sirke bazlı, çok amaçlı bir temizleyiciyi tekrar tekrar kullanmak, o pürüzsüz parlaklığı yavaşça soldurabilir. Taşı temiz tutmanın en kolay yolu onu ılık su ve birkaç damla bulaşık deterjanı ile silmektir. Kolay değil mi?

2. Teknik Cihazlar

Dokunmatik ekranlı cihazlarınızdaki lekeleri temizlemek için mikrofiber bir bez ve biraz sirke almak cazip gelebilir. Ancak ekrandaki kaplamayı bozabilir. Teknolojik ekranlar kararsız olabileceğinden uzmanlar dizüstü bilgisayarınız, telefonunuz veya tabletiniz için özel olarak formüle edilmiş temizleme formülünü kullanmanızı önerir. Cihazı temiz, kuru bir mikrofiberle silmek çoğu zaman işe yarayacaktır.

3. Çamaşır suyu ile karıştırmamak

Ciddi bir iş olan ve güvensiz olabilecek kimyasalları karıştırmaktan kaçınmak genellikle en iyisidir. Çamaşır suyu ve amonyak zehirli bir gaz oluşturabilir ve aynı şey sirke için de geçerlidir; çamaşır suyuyla karıştırıldığında zehirli klor buharları açığa çıkaran bir asittir. Temizlik ürünlerinizi ayırmak evinizi temiz ve güvende tutacaktır.

4. Mumlu Mobilya ve Döşeme

Taş tezgahlarda olduğu gibi, mumlu ahşap yüzeylerde tekrar tekrar sirke kullanmak, kaplamanın zamanla yıpranmasına neden olabilir. Bazı profesyoneller yerleri temizlemek ve mobilyalardaki kiri çıkarmak için sirke kullanılmasını tavsiye etse de dikkatli olun. Özel eşyalarınızı düşünün ve ahşap yüzeylerde su veya nem bırakmaktan kaçının. Bitmiş ahşap yüzeyleri temizlerken dikkatli olun ve önce en az zararlı yöntemle başlayın.

5. Bulaşık Makinesinin Bazı Parçaları

Sirke, temizleme ve koku giderme özellikleriyle bilinir, bu nedenle üst rafa bir bardak beyaz sirke eklemek, bulaşık makinesini temizlemek için popüler bir ipucudur . Ancak sirkedeki asit zamanla bulaşık makinesinin ve diğer cihazların lastik contasını kırabilir. Sirkeyle başa çıkabilen doğal kauçuktan yapılıp yapılmadığını görmek için cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın. Değilse, daha seyreltilmiş bir sirke solüsyonu deneyin ve normal bir döngü çalıştırın, böylece sirke asla lastik parçaların üzerine bulaşmaz.

6. Evcil Hayvan Dağınıklıkları

Sirke harika bir koku giderici olsa da onu evcil hayvan kazalarını temizlemek için kullanmak istemezsiniz. Kokladığınız kokuları giderse de evcil hayvanlar geçmişteki kazaların kokusunu alabilecek ve bu noktaları tekrar tekrar işaretlemeye devam edebilecektir. Sirke yerine enzimatik bir temizleyici kullanın . Kokladığınız ve yalnızca evcil hayvanınızın algılayabildiği kokuları yok edecektir .

07. Derzler

Muhtemelen ara sıra derzinizi temizlemek için sirke kullanmaktan kurtulabilirsiniz, ancak bundan kaçınmak en iyisidir. Zamanla sirke ve çamaşır suyu gibi kostik temizleyiciler derz ve fayans üzerindeki contayı aşındırarak bunların daha çabuk eskimesine ve bozulmasına neden olabilir. Harcı temizlemenin en güvenli yolu için , en yumuşak temizleme yöntemiyle başlayın ve oradan yukarıya doğru ilerleyin.