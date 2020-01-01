Dünyanın giderek azalan su kaynaklarına dikkat çekmek amacıyla Atlas dergisi ve Wilo Türkiye, geçtiğimiz ay Kırklareli’nde bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Vize’nin Balkaya Köyü’nde yaklaşık 140 katılımcıyı bir araya getiren Su İçin Yürüyoruz etkinliğine katılan dergi okurları ve basın mensupları, yörenin doğal güzelliklerini ve su kaynaklarını rehberler eşliğinde keşfetti.



Wilo Türkiye Genel Müdürü Ercüment Yalçın ve Atlas Yayın Direktörü Murat Köksal, etkinlikte su kaynakları hakkında bilgi verdi ve koruma çalışmalarının öneminin altını çizdi. Örneğin, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, dünyanın geleceği açısından büyük önem taşıyor. Bu konuda hepimizin yapabileceği bir şeyler var; İstanbul’da yaşayan 15 milyon kişi günde bir damla su tasarruf etse, günde 15 milyon damla suyun tasarruf edilmesi sağlanabiliyor.







Doğanın gücü

Köyden yola çıkan yürüyüşçüler Kazandere Barajı’nı oluşturan iki büyük akarsuyun, Yenesu Deresi ile Kazan Deresi’nin birleştiği noktada mola verdi. Bu sırada pek çok yeni bilgi öğrendiler: İki dere de kaynağını iki mağaradan alıyor, her iki mağaranın uzunluğu 1600 metreyi geçiyor. Yeraltından çıkan sular bu mağaralara birleşerek iki büyük derenin ana kaynağını oluşturuyor ve bölgeye bereket saçıyor.



Yürüyüşün ilerleyen kilometrelerinde katılımcılar Yenesu Deresi’ne paralel ilerledi ve öğle yemeğini Balkaya Alabalık Çiftliği’nde yedi. Etkinliğin son etabında ise Kıyıköy’deki Aya Nikola Manastırı’na gidildi, ardından da uzun parkurun sonunda Kıyıköy Resort Otel’de otelin ikramlarıyla yorgunluk attılar. Yaşı küçük katılımcılar çimlerde top oynarken büyükler de Karadeniz manzarasının ve gün batımının tadını çıkardı.

