Tarzı, hayata bakışı ve duruşuyla Irıs Apfel’in modanın en ‘sıkı’ isimlerinden biri olduğu aşikar.

Gençlerin yapay moda aşkına ve marka bağımlısı stillere taş çıkartan bu 96 yaşındaki karakteristik kadın, ana işi iç mimarlığı fonda tutarak HSN için Rara Avis mobilya koleksiyonuna özel tasarımlar yaptı. Elbette yine kendi çizgisini belli ediyor; eğlenceli ve sirki anımsatan temasıyla özellikle koltuklar çarpıcı detaylar sunuyor.





Apfel’in mobilya tasarımları da stili gibi renkli ve eğlenceli.



Sanat çanta için

DIor’un geçen sene Lady DIor Art Project olarak ortaya çıkardığı özel koleksiyon, ikinci edisyonunda yeni sanatçılarla ilerliyor. DIOr, 10 sanatçıya ikonik çanta modelini yeniden yorumlattı. Birbirinden farklı ve ilginç yorumlar arasında bizim seçimimiz John GIorno’nun bu tasarımı oldu.



Gençler, şöyle kenara lütfen!

90’ların süpermodellerini defilesinde görmemizin hemen ardından Versace, 2018 İlkbahar/Yaz koleksiyonunun kampanya fotoğraflarında da pek çok eski model ile çalışmayı tercih etti; ki bunların en öne çıkanları Gisele Bundchen ve Naomi Campbell oldu. Steven Meisel’ıın çektiği fotoğraflarda aynı zamanda Christy Turlington, Natalia Vodianova, Raquel Zimmermann, Irina Shayk, Gigi Hadid, Kaia Gerber, Vittoria Ceretti, Cara Taylor, Birgit Kos and Grace Elizabeth gibi isimler de mevzuya dahil. Olayın özü ise hem savaşçı hem de glam Versace kadınını markanın özündeki çizgilerini kullanarak yeniden diriltmek...







Ortadoğu’nun başarılı kadını

Bazı kadınlar sessiz ve derinden başarılarıyla ilerleme kaydederken bize de onları fark etmek, takdir etmek, başarılarıyla gurur duymak düşüyor. İç mimarlık eğitimi alan ve sonrasında ürün tasarımına yönelen Ayça Güney, Dubai’deki Global Art Awards’da Middle East Female Art Award (Ortadoğu’nun En Başarılı Kadın Sanatçısı) ödülüyle birinciliğe layık görüldü. İki ay önce de Floransa Bienali’ne davet edilen tek sanatçımız olmuştu.



