Sınıfının en çalışkan, en donanımlı, en kültürlü, en cesur, en başarılılarından... Yeni Toyota Auris, hem dış görünümü hem de sofistike ruhuyla mıknatıs etkisi yaratıyor.

Yazı: Arzu SözeriYeni Toyota Auris’i yollarda görmeye başladık bile. Kendisinin dış tasarımıyla bakışları üzerine topladığı bir gerçek. Fotoğraf çekiminde bir anda kendimi fotoğrafçımız Ersen’e LED farları ve köpek balığı şeklindeki anteni gösterirken buldum. Toyota’nın İngiltere’deki fabrikasında üretilen Auris ön ve arka kısımlarının yeniden tasarlanması ile adeta bir spor otomobil havasında.Auris’in yenilenen çizgisinde markanın çalışma şeklini de biraz anlamamız gerekiyor. İç mekan tasarımında içlerinde Türk mühendisin de bulunduğu Duyusal Kalite Ekibi’nin dokunuşları var. Duyusal Kalite Ekibi; müşterinin otomobile oturduklarında ne hissettikleri ile ilgileniyor. Yani görsel, dokunsal ve işitsel hislerimiz için çalışıyorlar. Elbette araca bindiğimde bu konu hakkında bir bilgim yoktu ancak direksiyonu tutup yola çıkarkenki memnuniyet hislerimi ekibe borçluymuşum.Yeni Auris’te her türlü tüketim, sürüş özellikleri bilgilerini gösterge panelinin ortasında yer alan renkli TFT 4.2 inçlik ekrandan alabiliyorsunuz. Devamında gözler orta konsola kayıveriyor ve 7 inçlik tam renkli multimedya dokunmatik ekran karşınıza çıkıyor. Klima ayarı, navigasyon, media, en net şekli ile geri görüş kamerası ve tüm araç ayarlarına bir parmak dokunuşuyla ulaşabiliyorsunuz. Aynı cep telefonundaki gibi navigasyona adres girerken nazik olmak gerektiğini de hatırlatmış olayım. Diğer bir özelliği de, detaylarda yer alan havalandırma kanallarının özellikle iki yanda yer alanlarının görüntüsünün son derece şık ve sempatik olması. Aynı zamanda es geçilmeyecek bir detay daha var. Yeni Auris’te sürüş konforu ve yol tutuşu için yapılan yeniliklere ses yalıtımı da eklenmiş. Motor ve yüksek hızlarda oluşan rüzgar gürültüsünün önüne geçilerek daha sessiz bir sürüş keyfi sağlanmış.