Trabzon hurmasının (Cennet hurması) faydaları nelerdir? Kaç kalori? Trabzon hurması ile pratik tarifler

Cennet hurması, diğer adıyla Trabzon hurması olarak bilinen bu meyve antioksidan deposudur. Japon hurması ya da Akdeniz hurması gibi adları da bulunan meyve, vitamin ve mineraller bakımından çok zengindir. Uzman diyetisyen Gizem Deniz, trabzon hurmasına dair merak edilenleri anlattı.

TRABZON HURMASI VE İÇERİĞİ

Trabzon hurması, abanozgiller familyasının en nadide üyelerinden biridir. Cennet elması ve cennet hurması olarak da bilinir. Farklı bölgelerde kocayemiş, Akdeniz hurması, kara hurma, ambe, amme ve Japon elması olarak da adlandırılabilir.

Dünya üzerinde en elverişli yetiştiği iklim subtropik iklim olduğundan ülkemizde en çok Hatay ve Antalya çevresiyle Karadeniz kıyılarında yetiştirilmektedir.

Bitkinin meyvelerinin bol miktarda A, B ve C vitamini, potasyum, kalsiyum, çinko ve fosfor içerdiği bilinmektedir.

TRABZON HURMASI BESİN DEĞERİ

Zengin içeriğiyle insan sağlığı için önemli bir vitamin ve mineral kaynağı olan cennet hurmasının besin değerleri de sağladığı fayda kadar önemlidir.

Trabzon hurması olarak da bilinen cennet hurmasının besin değeri şöyledir:

Kalori: 118

Yağ: 0.3 g

Sodyum: 1.7mg

Karbonhidratlar: 31 g

Lif: 6 g

Şekerler: 21 g

Protein: 1 g

Potasyum: 270 mg

Beta karoten: 425 mcg

TRABZON HURMASININ FAYDALARI NELERDİR?

İnflamasyonu azaltmaya yardımcı olur.

Kalp ve diyabet gibi kronik hastalıkların oluşma riskini azaltır.

Kansızlığı önler.

Bağışıklığı güçlendirir.

Cennet hurması göz sağlığını korur.

Cilt sağlığını destekler.

Gastrit ve ülser gibi mide rahatsızlıklarını azaltır.

Çocuklarda kemik sağlığını destekler.

Kolesterol seviyesini düşürür.

Cennet hurması yüksek oranda antioksidan antikanser özellikler barındıran bileşikler içeren bir meyvedir.

TRABZON HURMASININ ZARARLARI NELERDİR?

Cennet hurması çok fazla tüketildiğinde bağırsakların tıkanmasına neden olabilir, önemli miktarda sakaroz ve fruktoz içerdiğinden diyabet hastaları dikkatli tüketmelidir. Cennet hurması kan pıhtılaşmasını yavaşlatabilir, kan basıncını düşürebilir ve nadiren de olsa bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

TRABZON HURMASININ DİYETTEKİ YERİ VE KALORİSİ NEDİR?

Cennet hurmasını meyvesinin bir adedi ortalama 42 kalori değerindedir. Cennet hurması 100 gramının kalori değeri ise 118 olarak değerlendirilir ancak bu değer meyvenin boyutuna göre değişebilir. Porsiyonuna dikkat edersek diyette de tüketebiliriz. Kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olduğu için açlık krizlerine karşı da etkisini gösterir.

TRABZON HURMASIKİMLER TÜKETEMEZ?

Kan şekeri yüksek seyreden bireyler ve alerjik bünyeye sahip bireyler mutlaka tüketim miktarı için diyetisyeni ile görüşmelidir.

TRABZON HURMASI İLE KOLAY PRATİK TARİFLER

Trabzon hurmalarından reçel, marmelat, smoothie, krema ve püre yapabilir hatta kek ve muhallebi tariflerinize dahil edebilirsiniz.

Trabzon hurmalı puding: 1 adet muzu ve trabzon hurmasını soyup bir kaba alın. Blenderize edip püre haline getirin. 1 tatlı kaşığı kakao ekleyip afiyetle tüketin.