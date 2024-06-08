Turkuaz taşının faydaları neler? Turkuaz taş hangi burcun taşı?

Turkuaz, güzel mavi rengi sayesinde en popüler kristallerden biridir. Ancak turkuazın güzel görünümden çok daha fazlasını sunabileceği belirtiliyor. Bu çok yönlü kristal, iletişimi ve anlayışı teşvik etmekten duygusal dengeyi ve iyileşmeyi teşvik etmeye kadar her şey için kullanılabilir. Tarih boyunca turkuaz çeşitli anlamlar ve sembollerle ilişkilendirilmiştir.

Turkuaz Taşın Tarihi

rananjayexportsta yer alan bilgilere göre medeniyetin doğuşundan bu yana, Turkuaz, cazibesi ve kültürel önemi nedeniyle el üstünde tutulmuştur. Birçok kültür ve milleti kapsayan uzun bir tarihe sahiptir. Turkuaz, Türkiye, Mısırlılar, Persler, Yerli Amerikalılar ve Çinliler de dahil olmak üzere birçok tarihi kültür tarafından Takılarda kullanılmıştır. Pek çok kültürde Turkuaz Takılar, tehlikeyi savuşturabilecek ve iyi şans getirebilecek güçlü koruyucu özelliklere sahip olduğu düşünüldüğü için tılsım veya muska olarak takılırdı. Parlak mavi-yeşil tonu ve tanınabilir matris motifleri nedeniyle geleneksel pırlanta tasarımından ayrılan bir nişan yüzüğü arayan kadınlar için çarpıcı ve alışılmadık bir seçimdir .

Turkuaz Taşın Anlamı

Turkuaz sıklıkla refah, sağlık ve güvenlik fikirleriyle ilişkilendirilir. Turkuaz, Kızılderili mitolojisine göre gökyüzüyle ilişkilendirilen ve ilahi niteliklerle kutsanmış kutsal bir taştır. Aynı zamanda sevginin, sadakatin ve dostluğun sembolü olarak da görülür. Turkuaz bir yüzük takmak kişinin bireyselliğini, doğal dünyaya olan yakınlığını ve maneviyat duygusunu sergilemenin bir yoludur. Bu muhteşem değerli taşın önemini ve geçmişini önemseyen çiftler için de cazip bir seçim olabilir.

Turkuaz Sade Gümüş Takıların Fiziksel Özellikleri

Rengi maviden mavi-yeşile kadar değişen turkuaz, fosfat minerali ailesinin bir üyesidir. Değerli taş, bakır ve demir de dahil olmak üzere çok sayıda minerali içermesi nedeniyle sıra dışı rengi ve matris desenleriyle dikkat çekici bir görünüme sahiptir. Turkuaz, diğer değerli taşlarla karşılaştırıldığında nispeten yumuşaktır ve sertlik derecesi 5 ila 6 arasındadır, bu da onu eziklere ve çizilmelere daha yatkın hale getirir. Turkuaz genellikle Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, İran, Çin ve Mısır gibi ülkelerde çıkarılmaktadır. Genellikle kurak yerlerde bulunur. En değerli ve aranan Turkuaz, yoğun mavi rengi ve minimal matris desenleriyle öne çıkıyor, ancak bazı koleksiyoncular, değerli taşın eşsiz güzelliğine katkıda bulunduğu için karmaşık matris desenli turkuazı tercih ediyor.

Turkuazın İyileştirici Özellikleri

Turkuaz takılara bayılan ve takanlar için bir takım iyileştirici özellikler sunar. Şansınızı iyileştiren, eski yaraları iyileştiren ve genellikle yaşam tarzınızı destekleyen daha fazla zenginlik ören bir taştır. Mavinin rahatlatıcı enerjisini hayatınıza katmanız aşağıdaki ekstra faydaları sağlar. Boğaz çakra taşı olduğundan Çakra Takıları takmak boğaz çakrasına bağlı birçok rahatsızlığın tedavisine yardımcı olur. Baş ağrısı, migren, alerji, boğaz ağrısı, solunum sorunları veya kulaklarınızı, burnunuzu, boğazınızı veya ciğerlerinizi etkileyen başka herhangi bir fiziksel rahatsızlık yaşıyorsanız Turkuaz takılar her zaman yardımcı olmaya hazırdır.

Nefes ve akciğerler bu taşa sıkı sıkıya bağlıdır. Böylece daha derin bir akış bulmalarına yardımcı olabilir, bu da bronş sorunlarından panik ataklara kadar her şeyin önlenmesine yardımcı olabilir. Ek olarak, soğutma suyu dokunuşuna sahiptir. Turkuazın bol miktarda bulunan antiinflamatuar özellikleri, onu bir güç taşı olarak ideal kılar ve romatizma ve diğer rahatsızlıkların tedavisinde kullanılabilir. Turkuaz takılar, fiziksel bedeniniz ve ruhunuz arasındaki uyumu tamamen yeniden sağlayarak, bu kafa karıştırıcı dünyada kendinizi taze, saf ve rasyonel hissetmenizi sağlar. Ayrıca bağışıklık sisteminizi güçlendirir, vücudunuzun besin maddelerini emmesine yardımcı olur ve ruh halindeki değişimleri azaltmak için asidik kaygıyı giderir.

Turkuaz Taştan Zihinsel ve Duygusal Şifa

Fiziksel sağlığınız için mükemmel olmasına rağmen, Turkuaz zihinsel ve duygusal sağlığınız için şifalı bir taş olarak kullanıldığında en parlak şekilde parlar. Bu taş kişiyi bitkin hissetmesine ya da ruhunun çekilmesine neden olan yaşam tuzaklarından kurtarabilir, tüm duygularını bir kutuya sığdırmak yerine kendi alanına yürümesine olanak sağlayabilir. Turkuaz sevgi dolu ve bilge bir hakikat arayıcısıdır. Daha derine inmenizi ve sizin için neyin işe yarayıp neyin yaramadığını anlamanızı teşvik eder.

Başkalarıyla ve kendisiyle iletişim bu sayede kolaylaştırılır. Duyulduğumuzu ve temel iletişim becerilerimizle uyumlu olduğumuzu hissettiğimizde şefkat gelişebilir. Turkuaz takıların narin ve canlı doğası, şefkatin dışarıya ve içeriye akmasını teşvik eder. Entelektüel sözlerin ve fikirlerin, karar verme endişemiz olmadan geçmesi bu taş sayesinde mümkün olmaktadır.

Turkuaz taş hangi burcun taşı?

Bu büyüleyici değerli taş Yay burcunda doğan insanlar için avantajlı olabilir çünkü zodyakta hem yaşamları için yüksek hedeflere sahip olan hem de güçlü bir coşku ve iyimserlik duygusuna sahip olan tek burçtur. Yay burçları sıklıkla olumlu bir bakış açısına, çok fazla enerjiye ve öğrenme arzusuna sahiptir. Büyük idealleri vardır ve hayatta büyük şeyler başarmayı hedeflerler. Bu nedenle Turkuazı taşı takılarında kullanır çünkü zihinsel, duygusal ve ruhsal refahı teşvik eder, iletişimi geliştirir ve takanların tüm hedeflerine ulaşmalarına ve iyi enerjiyi kanalize ederek hayatta daha yükseklere uçmalarına yardımcı olur.