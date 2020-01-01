Uyku sorunu yaşıyorsanız beslenmenizi düzenleyerek kaliteli ve düzenli bir uykuya erişebilirsiniz. Yemeniz ve yememeniz gerekenlerin hepsi bu yazıda.

Kaliteli uyku bugünlerde epey ender bulunan bir şey haline geldi. Özellikle sağlık kaygıları, sokağa çıkma yasakları derken birçok ülke gibi bizim ülkemizde de uyku sorunu çektiğini söyleyenlerin sayısı epey artmış durumda. Eğer siz de benzer sorunlar yaşadıysanız muhtemelen birçok şeyi zaten denemişsinizdir. Uyku spreyleri, meditasyon, yatmadan önce yapılması gerekenler, mavi ekranlara bakmamak ve daha birçok yöntem. Bütün bunları yaparken kaliteli ve derin bir uykunun sırrının beslenmenizde yatabileceği hiç aklınıza geldi mi?



Beslenme danışmanı Doktor Khan’ın paylaştığı bilgilere göre vücudumuzda triptofan (tryptophan) denilen bir tür kimyasal taşıyıcı bulunuyor. Bu madde uykuyu düzenlemeye yardımcı oluyor ve bazı yiyecekler doğal olarak bu madde açısından çok zengin. Yatmadan 1-2 saat evvel bu yiyeceklerden bir avuç kadar yemek hem uykuya geçmemize hem de uyku kalitesine önemli katkılarda bulunuyor. Doktor Khan’a göre kaygı ve endişe bozuklukları, özellikle uykusuzluk yaşayanlarda en sık rastlanan problemlerden biri. Anksiyete yaşayan insanların daha fazla magnezyum içeren yiyecekler tüketmeleri, kaslarının gevşemesine ve buna bağlı olarak zihinlerinin rahatlamasına yardımcı oluyor.

İyi Uyku için ne Yiyeceğiz?

Peki doktorun tavsiyesine göre magnezyum ve triptofan içeriği yüksek besinler almaya ikna olduk, ne yiyeceğiz diye sorarsanız listesi aşağıda...





Badem ve Ceviz

Badem ve ceviz yüksek magnezyum içerdikleri gibi aynı zamanda uyku hormonu melatonin açısından da epey zengindir.

Hindi

Uyumadan 1-2 saat evvel yiyeceğiniz bir avuç kadar dilimlenmiş hindi göğsü uyumanıza gerçekten yardımcı olabilir. Hem triptofan hem protein açısından zengin olan hindi eti çok tavsiye edilen yiyecekler arasında.

Kivi

Yapılan araştırmalara göre düzenli olarak tüketildiği zaman kivi meyvesi içeriğindeki antioksidanlar sayesinde uykunuzun kalitesini ve süresini artırmak konusunda epey faydalı oluyor.

Süzme Peynir

İçeriğinde en yüksek triptofan bulunan yiyeceklerden biri de süzme peynir. Devamlı uyanıp bölük pörçük uyuyanlardansanız, süzme peyniri es geçmeyin. Hatta uyku-dostu bir diğer besin olan ve yüksek melatonin içeren ahududu ile birlikte tüketirseniz süper güçlere sahip bir kombinasyon yaratabilirsiniz.

Hurma

Muhteşem bir melatonin kaynağı olan hurma vücudunuzu rahatlatıp uyku moduna sokmanızı sağlarken aynı zamanda kan şekerinizi de dengede tutmanıza yardımcı olur. 1-2 tane hurma yemek yeterlidir, daha fazlasına gerek dahi yok.

Muz

Tam bir süper kahraman meyve. Magnezyum, potasyum ve triptofan bombası olan muz, rahatlamış bir zihnin ve huzurlu bir uykunun en büyük yardımcılarından biri. Eğer akşamları yemekten sonra tatlı bir şeyler yeme alışkanlığınız varsa, onun yerine muz yiyin ve rahatlıkla uykuya dalıp derin derin uyuyun.

Papatya Çayı

Başta akşamları olmak üzere, gün içindeki kafein ve çay tüketiminizi papatya çayıyla değiş tokuş ederseniz kafanızı sakinleştirir, kaygı, endişe ve stresinizin azalmasına fayda sağlar. Tam yatmadan 1 saat evvel içerseniz de içeriğindeki apigenin adı verilen antioksidan madde size çok huzurlu bir uyuşukluk hali verecek ve derin uykuya dalmanıza yardımı dokunacaktır.

Yağlı Balıklar

B6 vitamini açısından çok zengin olan somon, sardunya, uskumru, alabalık gibi yağlı balıklar vücudun melatonin üretimini destekleyerek çok daha hızla uykuya dalmanızı sağlar. Akşam yemeğinizde tavuk yerine bu balıklardan birini seçmeniz bile büyük fark yaratacaktır.

Süt

Bir bardak sıcak süt, çocukluğumuzdan beri o yüksek enerjiyi düşürmek ve bizi yatağa hazırlamak için verilir, hepimizin bildiği bir şeydir aslında ve bunun da son derece iyi bir sebebi var. Sıcak süt sadece triptofan açısından zengin değil, aynı zamanda yüksek kalsiyum oranıyla da uykuya çok yardımcı olur.

İyi uyku için bunlardan kaçının!





Alkol, kafein ve şeker uyku problemi yaşayan insanların kaçınması gerekenler arasında ilk sıralarda geliyor. Çünkü alkol ve kafein hem uyarıcı hem diüretik, yani idrar söktürücü etkiye sahiptir. Dolayısıyla bunları tükettiğinizde ciddi şekilde susuz kalırsınız, çünkü kelimenin tam anlamıyla vücudunuzdan suyu emerler. Alkol beyindeki nörotransmitter’ları yani iletici hücreleri etkilerken kafein de sizi uyanık tutar.

Tıp uzmanları ve uyku araştırmacıları akşam saat 6’dan sonra ikisini de almanızı pek önermiyor. Son olarak, yatmaya yakın saatlerde şekerli şeyler yemeniz de uyku açısından pek doğru değil. Sadece şekerli tatlılar, çikolatalar değil, ekmek veya makarna gibi işlenmiş karbonhidrat almanız da aynı sebeplerle önerilmiyor.

Uzun lafın kısası triptofan, melatonin ve magnezyum açısından zengin besinleri almaya dikkat ederseniz, şeker ve uyarıcı içeceklerden kaçınırsanız, bebek gibi uyumamanız için hiçbir sebep yok.

Tatlı Rüyalar.