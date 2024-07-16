Yaza özel lavantalı masaj ritüeli: Lavender Escape

Shangri-La Bosphorus içinde yer alan “Chi, The Spa”, Lavender Escape adını verdikleri özel bir masaj ritüeli gerçekleştiriyor. Bu hamam ve masaj ritüeli sadece yaz mevsimine özel. Otelin kendi bahçesinde yetişen lavantalardan elde edilen yağlar ve sabunlar söz konusu masaj seansında kullanılıyor. Misafirlere ayrıca içinde lavanta bulunan özel keselerde sabun, parfüm, esansiyel yağ, çay ve vücut peelingi de hediye ediliyor.

Lavantanın sakinleştirici kokusu ile masaj ve hamam ritüeli isteyenler için bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor.