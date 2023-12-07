Yeni yıl kararlarınıza erken başlamanın 6 kolay yolu

2024 neredeyse geldi ve eğer yeni yıl kararlarını düşünüyorsanız yalnız olmadığınızı bilin. 2024'ü hedeflerinize ulaşma yönünde planlıyor musunuz? Şimdi başlarsanız veya en azından ilerlemeye yönelik planlar yaparsanız, muhtemelen başarılı olma şansınız daha yüksektir, böylece hızla işe başlayabilirsiniz. Şimdi küçük çabalar sarf ederek gelecekte büyük ödüller kazanacaksınız. İşte yeni yıl kararlarınıza erken başlamanın altı yolu.

Nedeninizi Bulun

Terapist ve tükenmişlik koçu Abbey Sangmeister, niyetinizi anladığınız sürece kararlarınıza istediğiniz zaman başlayabileceğinizi söylüyor. “Bu kararı almanızın nedeni nedir? Yolculukta ve çok spesifik, ulaşılabilir hedefe ulaştığınızda nasıl hissedeceğinizi görselleştirmenin yanı sıra, buna güçlü bir duygu bağlayın.

Ulaşılabilir Hedefler Belirleyin

Nedeninizi anladıktan sonra, çözümünüzün gerçekten ulaşılabilir olduğundan emin olun. Sangmeister, "Hedefi ulaşılabilir hale getirin, böylece ona bağlı kalabilirsiniz" diyor. Örneğin, 30 günde 30 kilo vermek çoğu insan için muhtemelen mümkün değildir. Ama her gün dışarı çıkıp bir tür hareket yapmak çok önemli.

Tutarlı Alışkanlıklar Oluşturmak İçin Şimdi Yavaşça Başlayın

Hayatınızdaki her şeyi bir anda değiştirmeye çalışmayın. Terapist Hollie Swire "İnsanlar çoğunlukla yavaş yavaş başlayıp tutarlı alışkanlıklar edinerek başarıya ulaşıyor " diyor. “Değişiklik yapmaya çalışırken kendinize zarafet ve şefkat göstermek, kendinize daha fazla güvenmenize yardımcı olacaktır. Küçük değişikliklerin de önemli olduğunu kendime hatırlatmayı seviyorum.

Zayıf Yönlerinizi Güçlü Yönlere Dönüştürün

Zayıf yönlerinizi güçlü yönlere dönüştürmek, fitness hedefleri açısından özellikle önemlidir. Örneğin, bir maraton koşmaya çalışıyorsanız, olmak istediğiniz koşucu olmanıza yardımcı olmak için kaslarınızı güçlendirmeniz çok önemlidir. Alo Moves Eğitmeni ve Alo Wellness Club Eğitmeni Louis Chandler “Ağırlık antrenmanı haftada en az üç kez yapılmalı; kalça kasları, hamstring kasları, göbek ve sırt kasları gibi önemli bölgeleri geliştirmeye odaklanmalıdır. Başlarken, zayıf yönlerinizi anlamak ve bunları güçlü yönlere dönüştürmeye öncelik vermek önemlidir" diyor.

Hemen Satış Avantajlarından Yararlanın

Kararınız bir çeşit ekipman satın almayı gerektiriyorsa, bunları şimdi satın alın ve biraz tasarruf edin. Kararınız daha fazla ev yapımı yemek yapmaksa bu özellikle doğrudur. Sertifikalı yaşam koçu ve SunUp Coaching LLC'nin kurucusu Carrie Rose şöyle diyor: "Bu, her türlü mutfak aletinin satışa çıktığı bir döne , bu yüzden 2024'te yemek pişirme kararınızı basitleştirecek bir şey satın alın. Güveç tenceresini hava fritözünü, blenderi düşünün, adını siz koyun.

Dışarıdan Yardım Alın

Ne yapmaya karar verirseniz verin yardım istemek utanılacak bir şey değil. Rose, plan yapmanıza yardımcı olması için bir yaşam koçu tutmanızı öneriyor. “Yaşam koçu, hedeflerinizi belirlemenize ve sizi sorumlu tutmanıza yardımcı olabilecek dışarıdan, objektif bir destektir. 2023'ün geri kalanını bir yaşam koçuyla çalışarak 2024 için bilinçli, sürdürülebilir kararlar alabilirsiniz."

Hedefinize bağlı olarak her türlü dışarıdan yardım mevcuttur. Örneğin, kararınız alkol almayı bırakmak veya azaltmaksa, bir terapiste başvurun veya yerel bir destek grubu bulun. Amacınız evi daha düzenli tutmak mı? Profesyonel bir organizatöre rezervasyon yaptırın. Çoğu insanın kendi başına değişiklik yapmasının zor olabileceğini unutmayın.