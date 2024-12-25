Yılbaşı masası nasıl hazırlanır? Büyülü bir ortam yaratmak için 6 yeni yıl masa dekoru fikri

Yeni yılı şık bir şekilde sonlandırmak için doğru yılbaşı gecesi süslemeleri olmazsa olmazdır. Altın veya gümüş çelenkler, parlak disko topları, renkli konfetiler ve ışıltılı sofra takımları.... Parıldayan, parlayan ve ışıldayan her şey yılbaşı gecesi masa süslemelerine çok yakışacaktır. Ayrıca daha basit ve daha sürdürülebilir olabilecek kendi tarzınızda da dekore edebilirsiniz. Yaratıcılığınızı özgür bırakın.

Klasik Yılbaşı Gecesi süslemeleri: Göz alıcı Yılbaşı Gecesi masa süslemeleri için altın ve sim

İlk kez bir Yılbaşı partisi düzenliyorsanız veya geleneksel tutmak istiyorsanız , yılbaşı dekorasyonlarınız için başvurabileceğiniz birçok denenmiş ve test edilmiş tasarım fikri bulunmaktadır. Misafirleriniz yakında bir yılbaşı partisi havasına girecektir.

Klasik yılbaşı süsleri şunlardır:

Renkli veya parlak metalik balonlar ve flamalar

Parıldayan çelenkler

Konfeti

Küçük disko topları

Renkli parti şapkaları ve parti boynuzları

Şampanya kaseleri veya kadehleri



Bu yılbaşı gecesi dekorasyon fikirlerini nasıl kullanacağınız ve birleştireceğiniz tamamen size kalmış. Hatta tipik yılbaşı gecesi dekorasyonlarına kısa sürede kişisel bir dokunuş bile verebilirsiniz. Aşağıda size modern bir dokunuşla klasik Yılbaşı Gecesi masa dekorasyonları için ilham veriyoruz.

Yılbaşı sofra dekorasyonu: Parıltılı masa örtüsü

Partinize veya büfe masanıza basit ama şık bir yılbaşı gecesi görünümü kazandırmak için, hızlı ve kolay bir şekilde kendiniz bir masa örtüsü yaratabilirsiniz. Sim ve parlak metaller, (neredeyse) her yılbaşı gecesi dekorasyonunda yeri olan zamansız klasikler olduğundan, bu Kendin Yap masa dekorasyonu uzun süre sizinle kalacaktır.

İhtiyacınız olan tek şey:

1 düz masa örtüsü, siyah veya beyaz

Tekstil boyaları , örneğin altın, gümüş veya bakır metalik görünümde

Bir sünger

Maskeleme bandı

Bir şablon (isteğe bağlı)

Şablonları birkaç parça maskeleme bandıyla masa örtünüzün istediğiniz noktasına, örneğin ortasına veya kenarına yapıştırın. Daha sonra süngeri kullanarak kumaş boyasını şablona sürün. Çok fazla boya kullanmayın - birkaç ince katman uygulamak en iyisidir.

El işi yapmaya zamanınız yok mu? O zaman Yılbaşı gecesi masa dekorasyonunuzu basit ama etkili bir şekilde geliştirebilirsiniz: pullu veya parlak kumaştan yapılmış dar bir masa örtüsü satın alın ve onu düz, tek renkli bir masa örtüsüyle birleştirin.

İpucu : Masa örtünüz koyu renkte olursa, parlak yılbaşı masa dekorasyonunuz daha şık görünecektir.

Parıltılı çelenkler ve flamalar içeren klasik yılbaşı süslemelerinden vazgeçmek istemiyorsanız, süsleme malzemelerinizin mümkün olduğunca çoğunu yeniden kullanmaya çalışın. Parıltılı noel ağacı çelenkleri veya parlak noel süsleri de harika yılbaşı süslemelerini oluşturur. Yılbaşında toparlanma zamanı geldiğinde, birçok parıltılı süslemeyi dikkatlice yeniden paketleyip bir dahaki sefere kullanabilirsiniz.

Yılbaşı süsleri yapın: Kendin yap çelenk

Noel ve Yılbaşı arasında çocuklarınızla birlikte yapabileceğiniz basit bir Kendin Yap fikri arıyorsanız , ev yapımı çelenkler harika bir seçenektir. Ev yapımı Yılbaşı Gecesi dekorasyon çelenkleriniz aynı zamanda benzersiz Yılbaşı Gecesi fotoğrafları için harika bir fon oluşturur .

İhtiyacınız olan tek şey:

Renkli karton , isteğe bağlı sim ve parlak kaplama

Bir parça ip veya kordon

Zamk

Harfler ve şekiller için şablonlar (isteğe bağlı)



El işi kartonundan şenlikli çelenginiz için harfleri kesin. Sabit bir eliniz yoksa veya çocuklarla el işi yapıyorsanız, harfleri ve şekilleri (örneğin yıldızlar veya yoncalar) uygun boyutta yazdırın ve bunları el işi kartına veya kartona harflerinizi önceden çizmek için kullanın. Ardından harflerinizi küçük bir damla tutkalla ipe yapıştırın.

Alternatif olarak, yılbaşı süslemesi için yazıları düz bir kartona çizebilir ve ardından bitmiş harfleri boya, simli kalemler veya çıkartmalarla süsleyebilirsiniz.

İpucu : Yılbaşı süsleri, daha uzun süre tadını çıkarabiliyorsanız daha da değerlidir. 'Mutlu Yıllar!' yerine 'Mutlu Yıllar!' gibi daha genel ifadeler seçerseniz, süsleri önümüzdeki yıllarda tekrar kullanabilirsiniz.

Küçük hediyeleri yılbaşı gecesi masa süslemelerine dönüştürün

Misafirlerinizi parti havasına sokmak ve onlara yeni yıl için iyi dileklerinizi iletmek istiyorsanız, yılbaşı gecesi için temalı masa dekorasyonu olarak da işlev görecek küçük hediyeler hazırlayabilirsiniz:

İçine tatlılar veya bisküviler koyabileceğiniz küçük şans çantaları hazırlayın ve bunları dört yapraklı yonca veya diğer şans sembolleriyle süsleyip kişiselleştirin.

Birkaç maytap ve bir miktar kurdele bağlayın . Yeni yıl dileklerinizi bir hediye etiketine yazın. Yaratıcı olmak istiyorsanız, küçük origami figürleri (örneğin elbise ve takım elbise) etiket olarak yapabilirsiniz.

Geleneksel fal kurabiyelerine alışılmadık bir alternatif, boyalı 'şanslı fındıklardır'. Birkaç cevizi dikkatlice kırın, böylece ortalarını açabilirsiniz. İçine Yeni Yıl dileklerini içeren küçük bir not saklayabilirsiniz. Sonra fındığı boyayın ve ince bir ip parçasıyla birbirine bağlayın.

Yılbaşı partinizde konfeti kaçırmak istemiyorsanız, neden kendi konfeti balonlarınızı yapmıyorsunuz? Balonları tasarlarken yaratıcı olabilirsiniz ve en güzeli, partiden sonra ortalığı temizlemenize gerek yok. Kendin yap konfeti balonları için şeffaf balonlara, seçtiğiniz konfetilere ve bir huniye ihtiyacınız var. Balonu biraz konfetiyle doldurun ve sonra dikkatlice şişirin. İsterseniz tavana kadar uçmasını sağlamak için helyumla da doldurabilirsiniz.

Büfe masası için: Işıltılı yılbaşı masası süslemeleri

Parıldayan fırınlanmış ürünler ve köpüklü kokteyller şu anda moda: özel gıda simi yenilebilir olsa da, birçok tüketici koruma uzmanı hala güvenli olmadığını düşünüyor. Ancak, atıştırmalıklarınız veya kokteyl barınız için harika sim efektlerini kaçırmak istemiyorsanız, daha güvenli bazı alternatifler var:

Şeker ağız kısmı: Bardaklarınızın ağız kısmını şurup veya limon suyuyla ıslatın ve ardından renkli şekere, Hindistan cevizi rendesine veya benzeri bir şeye batırın.

Simli bardaklar: Bardaklarınızın, şampanya şişelerinizin veya tatlı kaselerinizin dışını sprey yapıştırıcı ile sıkın ve ardından sim tozu uygulayın.

Sıfır Atık Yılbaşı Gecesi: Daha sürdürülebilir Yılbaşı Gecesi süslemeleri için ipuçları

Şık Yılbaşı Gecesi süslemeleri de çok fazla plastik atık ve tek kullanımlık ürün olmadan en iyi şekilde çalışır. Yılbaşı Gecesi süslemelerinizi olabildiğince çevre dostu hale getirmek için , sıfır atık Yılbaşı Gecesi süslemeleri için en iyi ipuçları şunlardır.

1. Masa dekorasyonu olarak ahşap, çam kozalağı, dallar veya kurutulmuş yapraklar gibi doğal malzemeler kullanın . Hala daha şenlikli bir şey istiyorsanız, bunları önceden altın veya gümüş boyayla boyayın.

2. Biraz zaman ve sabırla, dışarıya atabileceğiniz kompostlanabilir konfeti yapabilirsiniz: Tek yapmanız gereken, bir delgeç veya yıldız veya kalp şeklinde delme pensesi ile kurutulmuş yaprakları ve çiçekleri delmektir. Sonbahar yapraklarını önceden toplarsanız, eko -konfetiler de güzelce renklenecektir.

3. Doğal bir Yılbaşı gecesi dekorasyon fikri saksıda dört yapraklı yoncadır . Doğru bakımla, tatillerden sonra bir pencere kutusuna veya bahçeye ekebilirsiniz.

4. Şenlikli bisküvi kalıpları veya kekler hazırlayın: Pudra ve şeker incileriyle süsleyerek tatlı masasında harika yenilebilir süslemeler oluşturabilirsiniz.

5. Tekrar kullanılabilir ürünler kullanın: Tek kullanımlık sofra takımları kullanmayın, cam veya metalden yapılmış tekrar kullanılabilir pipetler ve hatta kumaş peçeteler kullanın; bu, yılbaşı sofranızın çok daha şık görünmesini sağlayacaktır.

Şundan emin olun ki...

Masa havai fişekleri ve maytaplar harika bir parti atmosferi yaratır ancak güvenliğin en önemli şey olduğunu unutmayın. Partiyi planlarken, mumların veya sıcak ampullerin yanına çelenk asmadığınızdan emin olun ve masa havai fişekleri için yangına dayanıklı bir taban hazırlayın. Ayrıca, maytapları dışarıda yakmak ve insanların uçuşan kıvılcımlara dikkat etmelerini sağlamak daha iyidir.