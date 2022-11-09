Yeni alınan kıyafetler yıkanmalı mı? İşte bu durumun 3 önemli nedeni

İnsanların neredeyse yarısı yepyeni kıyafetleri giymeden önce yıkamaz. Bununla birlikte, yeni, yıkanmamış giysiler, cilt için tehlikeli etkileri olabilecek mikroplar taşıyor olabilir. Ütülü aldığınız kıyafetler çok güzel görünse de giyinmeden önce yıkamanız iyi olacaktır. Uzmanlara göre yeni kıyafetleri yıkamadan önce giymek cilt sorunlarına yol açabilir. İşte yeni alınan kıyafetler yıkanmalı mı sorusunun yanıtı...

1- Zararlı kimyasallar

Yeni giysilerin kirlenmemiş görünüyorsa güvenli olduğunu düşünebilirsiniz, ancak cildinize sızabilecek toksinler içeriyorlarsa cildiniz için gerçekten zararlı olabilirler. Erkek giyim şirketi Old Bull Lee'nin kurucusu Lee W. Johnson, çoğu giyim imalat fabrikasının, şüpheli hava kalitesine sahip olma eğiliminde olduğunu ve kirleticilerin dolaşmasına ve kumaşlara yapışmasına izin veren açık pencerelerle soğutulduğunu söylüyor. "Birçok hava kaynaklı endüstriyel kirletici ortalıkta uçuşuyor ve büyük olasılıkla üretilirken harcanan bu süre boyunca eşyalara yerleşiyorlar. Giysiler size ulaştığında iyi görünebilirler ama üzerlerinde görmeyeceğiniz pek çok şey var” diyor.

Yeni giysileri yıkamanın bir nedeni de cildinize veya diğer giysilere bulaşabilecek fazla boyayı yıkamaktır.

2- Mikroplar ve böcekler

Yıkanmamış giysilerin yani yeni satın aldığınız, ancak sizden önce sayısız kişi tarafından soyunma odalarına götürülmüş bir giysi virüs bulaştırabilir.

Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi'nde dermatoloji profesörü olan Donald Belsito'ya göre, yıkanmamış giysiler giymek cilt tahrişine, uyuza, bitlere ve hatta mantarlara neden olabilir.

3- Toksinler

Dermatolog Dr. Loretta Ciraldo, antrenman malzemeleri gibi dar giysilerden alerjik kontakt dermatiti oluştuğunu ve bununda terleme ve sürtünmenin, potansiyel olarak tahriş edici veya alerji üreten boyaların ve kimyasalların cildimize salınmasına katkıda bulunabileceğini söylüyor. Ciraldo, "Görünür olmadıklarını, ancak size kızarıklık vermek için yeterli olduğunu" belirtiyor: Bu kimyasallara karşı bir reaksiyonunuz varsa, belirtileri hemen göremeyebilirsiniz. Genellikle maruz kaldıktan günler sonra ortaya çıkar ve aslında haftalarca sürebilir.”

YENİ GİYSİLER NASIL YIKANIR?

Peki, yeni giysiler nasıl yıkanmalı? Yeni giysiler, ürünün ömrü için bakım etiketindeki talimatlara göre yıkanmalı. Eğer yeni aldığınız bir kıyafetin üzerinde "giymeden önce ayrı yıkayın" yazan bir etiket varsa boya bulaşması ve renk akması riskine karşı dikkatli olun. Yıkama, fazla boyanın bir kısmının çıkarılmasına yardımcı olacaktır, ancak her yıkamadan sonra durulama suyunu kontrol edin. Suda renk kalırsa ayrı ayrı veya benzer renklerle yıkamaya devam edin. Böyle bir durumda fazla boyadan kurtulmak ve diğer kumaşlara zarar vermemek için birkaç yıkama gerekebilir.

Yeni nevresimler ve banyo havluları da ciltle doğrudan temas ettiğinden kullanmadan önce yıkamak gerekiyor.