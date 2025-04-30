Yeni evlenecek çiftlere destek kampanyası: İşte markaların indirim kampanyaları ve başvuru süreci
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni evlenecek çiftlere destek kampanyasının detaylarını açıkladı. 20 marka evlenenler mevcut indirimlere ek olacak şekilde yüzde 5’ten yüzde 35’e varan oranlarda indirimler sağlayacak. Peki Hangi markalarda indirim var? İşte evlenecek çiftlere yeni destek kampanyasının detayları...
Elele Online
Aile Yılı kapsamında yeni evlenecek çiftler için destek kampanyası hazırlandı. Kampanyanın ayrıntılarını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı. Bakan Göktaş, imzalanan protokolle, 20 firmanın, Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan evlenecek gençlere yüzde 5'ten yüzde 35'e varan oranlarda özel indirimler sunacağını bildirdi.
Hangi markalarda indirim var?
20 firma evlenecek gençler için indirim imkanları sunacak. Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan gençler için yapılan protokol kapsamında, halihazırda evlenecek gençlere özel indirimler sunmaya başlayacak 20 firmanın ismi şöyle:
"Vestel, Bellona, İstikbal, Mondihome, Arçelik, Beko, Hepsiburada, Kütahya Porselen, Modalife, Karaca, Kelebek, Doğtaş, Lova Yatak, English Home, Fakir, Adore, Hatemoğlu, Tümbir, Damat-Tween, Kip."
e-Devlet'ten indirim kodu alınabilecek
Destek kampanyasına katılmak isteyenlerin, e-Devlet'ten alacakları indirim koduyla indirimlerden faydalanabileceğini anlatan Bakan Göktaş, "Bu sayede, gençlerimizin evlilik süreçlerini daha kolay ve huzurlu hale getireceğiz. Gençlerimize destek olacağız. Yeni kurulan yuvalara güç katacağız." şeklinde konuştu.