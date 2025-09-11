Yeni sezonun en çok konuşulacak dizileri

Yeni sezon, dizi dünyasında büyük bir hareketlilik vaat ediyor. Hem uluslararası platformlardan gelen iddialı yapımlar hem de yerli ekranlarda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan güçlü projeler, hikâyeleri ve oyuncu kadrolarıyla şimdiden merak uyandırıyor.

Elele Eylül - Ekim 2025 sayısından

Polisiye ve aksiyondan romantik komediye kadar farklı türlerde dikkat çekici diziler, ekran başında uzun süre konuşulacak gibi görünüyor. İşte yeni sezonun en çok konuşulacak yapımları…

Task

HBO Max

Philadelphia’nın işçi sınıfı mahallelerinde ardı ardına gerçekleşen şiddet dolu soygunlar, kentin huzurunu bozar. Olayların arkasında ise dışarıdan bakıldığında sıradan bir aile babası gibi görünen, aslında gizemli ve tehlikeli bir adam vardır. Bir FBI ajanı, bu suç dalgasını durdurmak için özel bir görev gücünün başına getirilir. Aksiyonun ve gerilimin sürekli yükseldiği dizide Mark Ruffalo FBI ajanını, Tom Pelphrey de onun rakibi çete liderine hayat veriyor.

Platonik: Mavi Dolunay Otel

Netflix

Alaçatı’nın en gözde sokaklarından birinde, anne ve iki kızının işlettiği butik otel, yalnızca tatilcilerin değil yatırımcıların da dikkatini çeker. Ancak aile, köklü anılarını ve birlikte kurdukları hayatı bırakmaya niyetli değildir. Otelin cazibesine kapılan hırslı bir iş insanı ise müşteri kılığına girerek otele yerleşir. Ancak hesapta olmayan bir şey olur ve iki kız kardeş de bu gizemli adamın büyüsüne kapılır. Biri, yıllardır beklediği ruh eşini bulduğuna inanırken diğeri de hayatının dönüm noktasına geldiğinden emindir. Platonik: Mavi Dolunay Otel, Gupse Özay’ın ilk dizi projesi olarak öne çıkıyor. Kadroda Gupse Özay’ın yanı sıra Kerem Bürsin ve Öykü Karayel de yer alıyor.