Yeraltı 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeraltı 15. bölümde neler oldu?
Yeraltı'nın dün akşam yayınlanan 15. bölümünün ardınan gözler, 16. bölüm fragmanına çevrildi. Kartal’ın Ceylan’ı kaçırarak tüm dengeleri altüst etmesi, dizide yeni bir dönemin kapılarını aralarken Haydar Ali’nin yüzleştiği gerçekler izleyiciyi derinden sarstı. Özellikle Ceylan’ın bugüne dek saklı kalan sırlarını bir bir dökmesi, yeni bölüme dair merakı en üst seviyeye çıkardı...Peki, Yeraltı 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeraltı 15. bölümde neler oldu? İşte detaylar...
Yeraltı son bölümde; Kartal’ın Ceylan’ı kaçırması dizide tüm dengeleri değiştirdi. Bozo, yaşanan gelişmeler karşısında büyük bir çıkmaza sürüklenirken, Haydar Ali ise Ceylan’ı kurtarmak için tek başına ölümcül bir yolculuğa çıktı.
Dağ evinde sıkışıp kalan Ceylan ile Haydar Ali arasında yıllardır saklanan gerçekler birer birer ortaya çıktı. Ceylan, Bozo ile yaptığı evliliğin arkasındaki gerçeği ve istihbaratla yaptığı anlaşmayı ilk kez açık açık anlattı. Haydar Ali ise öğrendikleri karşısında geçmişe dair bildiği her şeyi sorgulamaya başladı. Özellikle ortaya çıkan sırların ardından Haydar Ali’nin nasıl bir karar vereceği büyük merak konusu oldu.
Öte yandan Bozo, yaşananların ardından yalnızca Kartal’la değil, Ceylan’la olan evliliğiyle de yüzleşmek zorunda kaldı. Ceylan’ın hayal ettiği yaşam ile Bozo’nun kurduğu düzen arasındaki fark ikili arasında büyük bir kırılmaya neden oldu.
Sultan cephesinde yaşanan gelişmeler de dikkat çekti. Sultan’ın attığı adım, Haydar Ali’nin hayatında yeni bir dönemin kapısını aralarken, Ceylan için gerçeklerle yüzleşmek her zamankinden daha ağır hale geldi.