'Yeraltı' dizisinden ilk fragman yayınlandı

Now kanalında yayınlanacak olan Yeraltı dizisi 2026 yılına bomba gibi gelmeye hazırlanıyor.

Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Uraz Kaygılaroğlu ve Devrim Özkan’ın paylaştığı Yeraltı dizisi ilk bölümüyle ekran macerasına başlayacak. Yeraltı dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekmişti. Aksiyon ve gerilim dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek gibi duruyor.

Peki, Yeraltı dizisi hangi gün yayınlanacak? Yeraltı dizisinin yayın tarihi belli oldu mu? Yeraltı 1. Bölüm ne zaman yayınlanacak?

YERALTI DİZİSİNİN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Medyapım şirketinin üstlendiği Yeraltı dizisinin senaryosunu Berna Aruz kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk yer alacak. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla aylarca adından söz ettiren Yeraltı dizisi günler sonra izleyici karşısına çıkacak.

12 OCAK'TA BAŞLIYOR

Yeraltı ilk bölümüyle Now kanalında yayınlanacak. Uraz Kaygılaroğlu, Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş’ın birlikte yer aldığı Yeraltı dizisi 12 Ocak 2026 Pazartesi günü NOW kanalında izleyicisiyle buluşacak.

FRAGMAN YAYINLANDI

İki erkek arasında kalan güçlü bir kadın karakterin kalp ile akıl arasında verdiği mücadele, dizinin duygusal omurgasını oluştururken; “Yeraltı”, suç dünyasının gölgesinde filizlenen, bedeli ağır ama vazgeçilmez bir aşk hikâyesini ekrana taşıyor.

Aşkın zamanı, koşulları ve sınırları aşan gücünü merkezine alan “Yeraltı”, izleyiciyi derin ve etkileyici bir hikâyeye ortak etmeye hazırlanıyor.