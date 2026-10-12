Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Nihat Ziyalan hayatını kaybetti

1960'lı ve 1970'li yıllarda rol aldığı filmlerle Türk sinemasına damga vuran oyuncu, şair ve yazar Nihat Ziyalan, 90 yaşında hayatını kaybetti.

1980 yılından bu yana Avustralya'da yaşayan usta sanatçının, 11 Ekim Pazar günü Sidney'de vefat ettiği bildirildi.

1936 yılında Adana'da dünyaya gelen Nihat Ziyalan, oyunculuk kariyerine tiyatro sahnesinde adım attı.

Askerlik görevini tamamladıktan sonra Adana Şehir Tiyatrosu'na katılan sanatçı, buranın kapanmasının ardından Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalışmalarını sürdürdü.

Ziyalan'ın hayatındaki dönüm noktası ise çocukluk arkadaşı Yılmaz Güney'in daveti oldu. 1960'lı yıllarda İstanbul'a giderek sinema dünyasına adım atan oyuncu, özellikle canlandırdığı kötü adam karakterleriyle Yeşilçam'ın tanınan yüzleri arasına girdi.

YILMAZ GÜNEY İLE YOLLARI SİNEMADA KESİŞTİ

Yılmaz Güney ile dostluğu çocukluk yıllarına uzanan Nihat Ziyalan, sinemadaki ilk deneyimini de onunla yaşadı.

Usta sanatçı, Güney'in rol aldığı At Hırsızı Banuş filmiyle beyazperdeye adım attı. Ardından pek çok yapımda kamera karşısına geçerek dönemin aranan karakter oyuncularından biri oldu.

DEV İSİMLERLE AYNI KADRODA YER ALDI

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Sezercik Aslan Parçası filminde canlandırdığı Nedim karakteriyle de tanınan Ziyalan, Türk sinemasının önemli yıldızlarıyla birlikte çalıştı.

Kadir İnanır, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Ediz Hun, Fatma Girik, Lale Belkıs ve Selma Güneri gibi isimlerle aynı yapımlarda rol alan sanatçı, sinemadaki son döneminde Türkan Şoray'ın yönetmenliğini üstlendiği Azap filminde de kamera karşısına geçti.