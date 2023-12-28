Yılbaşı şarkıları: Tüm zamanların en romantik 32 yılbaşı şarkısını listeledik

Çiftler için her gün romantizmle dolu olabilir. Ancak yılbaşı zamanları yeni yıl ruhunun getirdiği ekstra bir pozitif havayla doludur. Geçmişten bugüne yeni yıl ruhunu yansıtan pek çok şarkı var. Evde, arabada yeni yıl ruhunu yansıtan şarkıları hatırlamaya ne dersiniz? İşte birbirinden güzel 32 farklı yılbaşı şarkısı... (Bu makalenin ardından yılbaşı filmleri listemize de bakabilirsiniz)

İşte sevdiğiniz kişiyle paylaşabileceğiniz en romantik yılbaşı şarkılarından 32 tanesi.

Frank Sinatra'dan "Winter Wonderland"

Mariah Carey'den"All I Want For Christmas Is You

Celine Dion'dan "Christmas Eve"

Billy Squier'den "Christmas Is The Time To Say I Love You"

Donny Hathaway'dan "This Christmas"

The Carpenters'den "Merry Christmas, Darling"

Stevie Wonder'den "Signed, Sealed, Delivered (I'm Yours)"

Dean Martin'den "I've Got My Love to Keep Me Warm"

Marvin Gaye'den "I Want to Come Home For Christmas"

Gloria Estefan'dan "Christmas Through Your Eyes

Bobby Helms'den 'Jingle Bell Rock'

B.B. King'den 'Bringing In A Brand New Year'

Wham!'dan "Last Christmas"

Eartha Kitt'den "Santa Baby"

Elvis Presley'den "Blue Christmas"

Olivia Holt'den "Christmas (Baby Please Come Home)"

Mariah Carey'den "Oh Santa!"

Britney Spears'den "My Only Wish (This Year)"

Taylor Swift'den "Christmas Tree Farm"

Space Cowboy'dan "Christmas Tree"

Katy Parry'den "Cozy Little Christmas"

Girl in red'den "two queens in a king sized bed"

Kacey Musgraves'den "Glittery"