You 4. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte You 4. sezon tarihi

Caroline Kepnes'in kitaplarından uyarlanan başarılı Netflix dizisi You'nun 4. sezonu için geri sayım devam ediyor. Netflix’in popüler dizisinin yeni bölümleri, macerasına beklenenden daha erken başlayacak. You seyircisi 4. sezon ne zaman gelecek diye merak ederken, Netflix'ten müjdeli haber geldi. İşte You 4. sezon tarihi...

You 4. sezon ne zaman?

'You'nun 4. sezonu Netflix'ten yapılan açıklamaya göre iki parça halinde yayınlanacak.

İlk kısmı 9 Şubat'ta, ikinci kısmının ise 9 Mart'ta yayınlanacak olan serinin dördüncü sezonunda Charlotte Ritchie, Lukas Gage, Ed Speleers, Tilly Keeper, Amy-Leigh Hickman, Niccy Lin, Aidan Cheng, Brad Alexander, Ozioma Whenu ve Eve Austin de rol alıyor. Ayrıca Penn Badgley ve Tati Gabrielle'in de geri döndüğü bildirildi.

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You 4. sezonda neler olacak?

4. sezon, hayranların Joe'nun Marienne'i Avrupa'ya doğru takip ettiğini en son gördüğü andan sonra başlayacak. 3. sezon finalinde Joe'nun Marienne'i arayan Paris kafelerinde pusuya yatmış olmasına rağmen Netflix, 4. sezonun Londra'da geçeceğini duyurdu.

You 4. sezon fragmanı