You 5. Sezon: Joe Goldberg’in karanlık masalına veda

Hazırlayan: İrem Naz Güvel

Netflix’in popüler gerilim dizisi You, beşinci ve final sezonuyla sevenlerine veda etmeye hazırlanıyor. Joe Goldberg’in karanlık dünyasında bir kez daha zihin oyunları, manipülasyon ve gerilim dolu anlar yaşanacak. Joe, Kate ile olan mutlu ilişkisinin keyfini sürmeye Londra’dan New York’a döner. Yeni bir başlangıç yapmaya hazırlansa da Joe’nun karanlık geçmişi peşini bırakmaz. Yeni sezonda Joe’nun geçmişiyle yüzleşmesi, izleyicilere sürprizlerle dolu bir final sunuyor. Penn Badgley’in son kez Joe’ya hayat vereceği dizinin son sezonuna Nava Mau, Anna Camp ve Griffin Matthews gibi yeni isimler dahil oldu.