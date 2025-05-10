Zamansız: Müjgan Culfa’nın Anadolu’ya yolculuğu

Fotoğraf sanatçısı Müjgan Culfa’nın Zamansız adlı sergisi, Kamil Fırat küratörlüğünde 15 Mayıs-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçının Doğu Ekspresi’nin penceresinden yakaladığı anlarla şekillenen bu sergi, izleyiciyi bir yandan “yol” kavramı üzerine düşündürürken, diğer yandan bellekte iz bırakan sessiz hikâyelerin peşine düşürüyor. Siyah-beyaz ve renkli fotoğraflardan oluşan bu görsel anlatı, Doğu Anadolu’nun kışa teslim olmuş ıssız köylerinden, uçsuz bucaksız ovalarına uzanan bir yolculuğu aktarıyor. Culfa, trenin camından izlediği manzaralar eşliğinde zamanın donduğu anları, kar altındaki köyler, bozkırın ortasında tek başına yükselen ağaçlar, geçmişle geleceği aynı anda barındıran sessiz görüntüleri yakalıyor. Zamansız, izleyicisini modern hayatın hızından sıyrılarak Anadolu’nun dinginliğine ve derinlikli ruhuna tanıklık etmeye çağırıyor.

15 Mayıs-8 Haziran 2025 tarihleri arasında İstiklal Sanat Galerisi’nde izlenebilecek sergi, zamanın durduğu anlarla, bellekte iz bırakan görüntüler sunuyor.