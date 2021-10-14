Zeynep Bastık ve Jabbar, İzmir Cocktail Festival'i sahnesinde

İzmir Coctail Festivali bu yıl Zeynep Bastık'ın yanı sıra Jabbar, Güntaç Özdemir, Köfn, Hend ve Mertkan Akd gibi isimleri festival severlerle buluşturacak.

23 Ekim Cumartesi günü İzmir Arena'da gerçekleşecek olan festivalde miksoloji ve gastronominin önemli temsilcilerinden atölyeler, gün boyu sürecek eğlendirici aktiviteler, özgün tasarımcı butikleri ve sokak lezzetleri ziyaretçilerle buluşacak.