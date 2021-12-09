Adet (regl) döneminde karın şişliği neden olur? Adet (regl) şişkinliğine ne iyi gelir?

Her ay adet döneminde yaşanılan karın ağrısı ve karın şişliği can sıkıcıdır. Fakat yapacağınız bazı değişikliklerle bu rahatsızlığınızı azaltabilirsiniz. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Onur Meray regl döneminde karın şişliğinin nedenlerini, nasıl önlem alınacağını, yeme alışkanlığının nasıl olması gerektiğini anlattı... (Adet sancısına ne iyi gelir? başlıklı yazı da ilginizi çekebilir)

Regl iken karın şişliği neden olur?

Peki, regl iken karın şişliği neden olur? Meray bu soruyu şöyle yanıtlıyor: Adet kanamaları veya regl tıbbi adı ile ‘mens’, üreme çağındaki kadınlarda her ay düzenli olması gereken bir döngüdür. Regl, ergenlikten başlayarak menopoza kadar düzenli olarak devam etmesi gerekir ve beyin içindeki hipofiz bezinden salgılanan Folikül Stimülan Hormon(FSH), Lüteinizan Hormon(LH), Tiroid Stimülan Hormon(TSH) ve Prolaktin isimli hormonların kendi aralarında belirli bir düzende salgılanması ile gerçekleşen aylık bir döngüdür. Bu bahsedilen hormonların yan etkilerinden biri olan vücutta su tutulumu yani ödem nedeniyle kadınlar, adet öncesi dönemden başlayarak adet bitimine kadar şişkinlik yaşarlar"

Adet döneminde karın şişliği nasıl geçer?

Peki adet dönemindeki şişkinlik nasıl geçer? Meray, "Genel olarak vücutta bir şişkinlik olmakla beraber, karın şişliği daha sık rastladığımız bir şikayet olarak karşımıza çıkar. Bu şikayetten muzdarip olan kadınlarımızın ne yazık ki tam olarak kurtulması söz konusu değildir ama şişkinliği azaltıcı bazı önlemler alınabilir" diyor.

Meray'ın adet dönemi şişkinlik ile ilgili sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

Regl olunca karın şişliği yaşamamak için karın şişliği nasıl engellenir?

Adet kanaması başlamadan önceki bir haftalık süreçte ödem söktürücü olarak etki eden ve marketlerde kolaylıkla bulabileceğimiz bitki çayları kullanmak, ve bu dönemde vücutta su tutulumunu arttıran gıdalardan uzak durmak karın şişliğini azaltmada fayda sağlayacaktır.

Belli başlı spor hareketleri var mı?

Spor hareketleri şişkinliği azaltıcı etki göstermektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus zorlayıcı, yüksek tempolu egzersizlerden uzak durmak gerekir. Vücut geliştirme ve günümüzde spor salonlarında topluluk halinde yapılan yüksek tempolu fitness egzersizleri zorlayıcı sportif faaliyetleri olarak sayılabilir, bu egzersizlerde vücut kas kütlesinin gelişimi amaçlandığından beraberinde de doğal olarak su tutulum olacaktır ve adet dönemi şişkinliğinden yakınan kadınlarımızın kaçınması gereken egzersiz faaliyetlerindendir. Sonuç olarak, yavaş ve orta tempodaki egzersizler vücut şişkinliğini azaltmak için düzenli yapılması gerekenler listesinde olmalıdır.

Şişliği azaltmak veya engellemek için yeme alışkanlığı nasıl olmalı?

Adet dönemi şişkinlik şikayeti eğer çok rahatsız edici boyutlardaysa, hasta kadın doğum uzmanı kontrolü ile beraber bir beslenme uzmanından da destek almalıdır. Diğer taraftan, birçok kadında bu şikayetler çok ciddi düzeylere ulaşmadan kişinin kendi alacağı önlemlerle gerileme eğilimi gösterirler, böyle durumlarda, ana öğünlerdeki porsiyonlara dikkat etmek ve tuz tüketimini azaltmak fayda gösterecektir. Bir çok kişi tarafından yanlış bilinen su tüketimini azaltmak ise yapılmaması gereken bir harekettir, çünkü optimal düzeyde su tüketimi vücut için şart olmanın yanında kadın üreme sağlığı içinde bir gerekliliktir.Karın şişmesine sebep olan yiyecekler neler?

Dikkat edilmesi gereken husus bu süreçte ödem söktürücü olarak etki eden ve marketlerde kolaylıkla bulabileceğimiz bitki çaylarını abartıya kaçmadan kullanmak, ve bu dönemde vücutta su tutulumunu arttıran kakao, kahve, siyah çay, endüstriyel işlenmiş karbonhidratlar, gazlı içecekler gibi gıdalardan uzak durmak karın şişliğini azaltmada fayda sağlayacaktır. Buradan çıkarılacak sonuç, şeker ve tuz içeriği fazla olan işlenmiş gıdalardan olabildiğince kaçınmak ve porsiyonlara dikkat etmek adet dönemi şişkinliğinde önemlidir.

Karın şişliğini indirmek için regl olmadan önce nasıl bir önlem alınabilir?

Karın şişkinliğinden kaçınmak için adet öncesi dönemde yenilecek gıdalarda seçici olmak ve hafif egzersizlere başlamak önemlidir ama başlandıktan kısa bir süre sonrasında adet olunacaksa hemen fayda alınması beklenmemelidir. Çünkü vücuttaki hormonal etkilenimin kısa sürede olması beklenemez bu nedenle ideal beslenme ve uygun egzersizleri takip eden 3 aylık süre içinde yanıt alınması beklenmelidir

Regl olduktan sonra şişkinliği azaltmak için ne yapılabilir?

Adet kanamaları ile birlikte oluşacak şişkinliği hemen azaltmak yani kısa süre içinde bir cevap almak pek mümkün görülmemektedir. Egzersizler ve beslenme alışkanlıklarında düzenlemeler sonrasında takip eden 3 ay süresi içinde yavaş yavaş fayda alımı başlayacaktır.

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