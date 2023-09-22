Ağrılı cinsel ilişki neden olur? Ağrılı cinsel ilişki (Disparoni) nasıl tedavi edilir?

Seksten hemen önce, seks sırasında veya sonrasında ortaya çıkan cinsel ilişki sırasında ağrı denen durum, disparoni olarak adlandırılıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Cengiz ağrılı cinsel ilişkiye dair merak edilenleri anlattı.

Ağrılı cinsel ilişki (Disparoni) nedir?

Disparoni, seksten hemen önce, seks sırasında veya sonrasında ortaya çıkan ağrıdır. Erkeklerde ve kadınlarda görülebilir ancak kadınlarda daha sık görülür.

Kadınlarda ağrı, vajina açıklığının etrafındaki alan olan vulvayı etkileyebilir veya ağrı vajinanın içinde veya karnın alt kısmında olabilir. Erkeklerde peniste, testislerde, karında ve bazen de rektumda ağrı olabilir.

Ağrılı cinsel ilişkiye ne sebep olur?

Pek çok olası neden vardır.

Kadınlarda yaygın nedenler şunlardır:

Doğum – Seks, doğumdan sonraki birkaç hafta veya ay boyunca acı verici olabilir.

Endometriozis – Bu durumda, normalde rahminizin içinde büyüyen doku, rahim dışında da büyür. Bu, seks sırasında karın ağrısına neden olabilir.

Vajinal kuruluk – Vajinal kuruluğun nedeni şunlar olabilir:

Vajinal kuruluk, vajina ve vulvanın kuruması, incelmesi ve iltihaplanmasıdır. (Vulva, vajinanın etrafındaki alandır.) Bu rahatsız edici olabilir veya seksin acı verici olmasına neden olabilir.

Prof. Dr. Hüseyin Cengiz

Vücudunuz östrojen adı verilen bir hormonu yeterince üretemediğinde olur. Bu genellikle menopozla ilgilidir (aylık adet görmeyi bıraktığınızda). Yumurtalıklarınız alınmışsa, bazı ilaçlar kullanıyorsanız veya emziriyorsanız da bu durum ortaya çıkabilir.

Seks öncesinde uyarılmamak veya "heyecanlanmamak"

Vulvada, mesanede veya pelviste uzun süreli ağrıya neden olan durumlar: Bunlar şunları içerebilir:

"Vulvodini" adı verilen bir durum – Bu vulvadaki ağrıdır. "İnterstisyel sistit/mesane ağrısı sendromu" adı verilen bir durum – Bu durum mesane ağrısına ve diğer semptomlara neden olur. "Kronik pelvik ağrı" adı verilen bir durum – Bu, göbek deliğinin altındaki bölgede 6 ay veya daha uzun süren ağrıdır.

Vajina veya mesanede enfeksiyon

Vajina çevresindeki cilt sorunları

Partner veya ilişki hakkında kötü duygular: Partneriniz veya kendiniz hakkında kötü hissetmek, cinsel ilişkinin acı verici olmasına neden olabilir.

Geçmişte acı veren bir deneyim: Bu geçmiş bir seks deneyimi veya canınızı acıtan bir tıbbi muayene olabilir. Tampon kullanmak bile acı verebilir.

Doğum kontrol hapları – Doğum kontrol hapı alan bazı kişiler seks sırasında ağrı hissetmeye başlar.

Cinsel ilişki sırasında ağrı yaşıyorum. Doktora görünmeli miyim?

Evet. Cinsel ilişki acı veriyorsa doktorunuza başvurun. Bazı insanlar bu konuyu gündeme getirmekten utanıyor ancak bu, doktorunuzun veya hemşirenizin size yardımcı olabileceği bir konudur.

Testlere ihtiyacım olacak mı?

Doktorunuz yaşınıza, diğer belirtilerinize ve bireysel durumunuza göre hangi testleri yaptırmanız gerektiğine karar verecektir. Bir muayene yapacaklar ve belirtilerinizi soracaklar.

Doktorların disparoninin nedenini bulmak için kullandıkları bazı yaygın testler şunlardır:

İdrar testleri – Bunlar mesane enfeksiyonunu arayabilir.

Vajinadan alınan sıvı örneği üzerinde yapılan testler: Bunlar vajina veya rahim ağzında bir enfeksiyon olup olmadığını araştırabilir.

Disparoni nasıl tedavi edilir?

Kadınlara yönelik tedaviler şunları içerir: