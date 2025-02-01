Aksesuar meme nedir, zararları var mı? Aksesuar meme kanser yapar mı?

Pek çok kişinin adını hiç duymadığı ‘aksesuar meme’ fazladan meme dokusunun varlığıyla karakterize edilen doğumsal bir anomalidir. Genel Cerrahi Bölümü Op. Dr. Hüseyin Akyol aksesuar meme ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Aksesuar meme nedir?

Polimasti olarak da adlandırılan aksesuar meme, fazladan meme dokusunun varlığıyla karakterize edilen doğumsal bir anomalidir. Bu ek doku, koltuk altından kasık bölgesine kadar uzanan dikey bir çizgi olan süt çizgisi boyunca herhangi bir yerde gelişebilir. Aksesuar meme dokusu tipik olarak normal memeye benzer ve boyutları küçük bir yumrudan tam gelişmiş memeye kadar değişebilir. Kadınların yaklaşık %2’sinde görülen aksesuar meme, genellikle koltuk altında ortaya çıkar ve adet dönemi, emzirme, gebelik gibi dönemlerde hormonal faktörlere bağlı olarak büyüyebilir. Çoğu zaman meme dışındaki bölgelerde büyüyen kitleler akla kanser gibi riskli durumları getirse de aksesuar meme problemi, basit ve komplikasyonu düşük bir anomalidir.

Aksesuar meme kimlerde görülür?

Aksesuar meme, genellikle kadınlarda görülmekle birlikte nadiren de olsa erkeklerde de gözlenebilir. Kadınların %2’sinde görülmektedir. Aksesuar meme cinsiyet fark etmeksizin çoğunlukla koltuk altında görülür. Irklar arasında görülme olasılığı değişkenlik gösterir. En sık Japonya’da görülmektedir.

Aksesuar meme belirtileri nelerdir?

Aksesuar meme belirtileri bireylerde değişkenlik göstermektedir. Bazı bireylerde ağrı, sızı ve meme hassasiyeti oluştururken, bazı kişilerde hiçbir belirti göstermemektedir. Tek veya çift taraflı ortaya çıkabilen aksesuar meme özellikle hamilelik, emzirme ve adet dönemlerinde ağrı ve sızı şikayetleri ile ortaya çıkmaktadır.

Ekstra Meme Dokusu: En belirgin semptom, koltuk altı, göğüs veya karın bölgesinde ek bir meme veya yumrunun varlığıdır.-Şişlik ve Hassasiyet: Aksesuar meme dokusu, özellikle adet dönemi gibi hormonal dalgalanmalar sırasında şişebilir, hassaslaşabilir veya ağrılı olabilir.

Meme Ucu ve Areola Değişiklikleri: Aksesuar memenin kendi meme ucu ve areolası olabilir ve bunlar koyulaşabilir veya birincil memeye benzer şekilde döngüsel değişikliklere uğrayabilir.

Aksesuar memeden süt gelmesi normal mi?

Normalde aksesuar memeden süt gelmez. Aksesuar memede meme ucu var ise ve kişi emzirme döneminde ise süt gelebilir.

Aksesuar meme kilo verince küçülür mü? Kilo alınca daha da büyüyüp fark edilir mi?

Aksesuar meme dokusu kilo vermekle küçülmez. Ancak kilo almakla daha belirgin hale gelebilir.

Aksesuar memenin zararları neler?

Normal meme dokusunda oluşabilecek hastalıklar aksesuar meme dokusunda da oluşabilir. Büyük aksesuar meme dokuları estetik açıdan rahatsız edebilir.

Aksesuar meme ileride meme kanseri gibi hastalıklara zemin hazırlar mı?

Aksesuar meme dokusu kendi başına meme kanseri riskini artırmaz. Ancak, normal meme dokusunda olduğu gibi aksesuar meme dokusunu da izlemek ve olası anormallikleri tespit etmek için düzenli meme muayeneleri ve taramaları yaptırmak önemlidir.

Aksesuar meme tanı ve tedavi yöntemi nelerdir?

Ayrıntılı hasta öyküsü ve fiziki muayene önemlidir. Aksesuar meme, meme ultrasonu ile kolaylıkla teşhis edilebilmektedir. Aksesuar meme dokusu ilaç ile tedavi edilmez. Rahatsızlık vermesi durumunda alınması önerilmektedir.

Aksesuar meme kendiliğinden yok olur mu?

Aksesuar meme dokusu kendiliğinden yok olmaz. Rahatsızlık vermesi durumunda ameliyat ile alınır.

Ömür boyu onunla yaşamak mümkün müdür?

Evet, aksesuar meme dokusu kişiyi rahatsız etmiyorsa ömür boyu bu doku ile yaşamak mümkündür.

Aksesuar meme ameliyatı nasıl yapılır?

Aksesuar meme ameliyatında koltuk altı bölgesinden yapılan küçük kesi yöntemleri ile aksesuar doku alınmaktadır.

Aksesuar meme için hangi doktora başvurulmalıdır?

Meme ağrısı ile başlayıp sağlık kuruluşuna başvuru gerektiren durumlarda bireyler Genel Cerrahi uzmanına danışmalıdır.