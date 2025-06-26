Gizem Karaca'dan müjdeli haber! Kızını kucağına aldı

Partiden sonra duygularını sosyal medya üzerinden paylaşan Karaca, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kahvaltı için buluşuyoruz sandım, balonlarla karşıladılar. Hatta ilk girişim, ‘Kim burayı böyle süsledi bu saatte?’ diye oldu. Bir baktım banaymış... ve evet, it’s a girl!”