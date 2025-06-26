Gizem Karaca'dan müjdeli haber! Kızını kucağına aldı
Ünlü oyuncu Gizem Karaca ve eşi Kemal Ekmekçi, bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Çiftin yeni doğan bebeklerine verdikleri isim de belli oldu.
Ünlü oyuncu Gizem Karaca ve 8 yıllık eşi Kemal Ekmekçi, evliliklerini bir bebekle taçlandırdı. Karaca, dün gece saat 04.00 sularında sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi. Çiftin mutluluğu, magazin dünyasında büyük ilgiyle karşılandı.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, çift minik kızlarına Leyla Yaz ismini verdi.
Bebeğinin cinsiyetini bir süre sır gibi saklayan Gizem Karaca, geçtiğimiz ay sonu arkadaşlarının düzenlediği sürpriz bir “Bebeğe Merhaba Partisi” ile bu sırrı açıklamıştı.
Partiden sonra duygularını sosyal medya üzerinden paylaşan Karaca, şu ifadeleri kullanmıştı:
“Kahvaltı için buluşuyoruz sandım, balonlarla karşıladılar. Hatta ilk girişim, ‘Kim burayı böyle süsledi bu saatte?’ diye oldu. Bir baktım banaymış... ve evet, it’s a girl!”