Alkali su nedir, nasıl yapılır? Alkali suyun faydaları nelerdir? A'dan Z'ye alkali su

Alkali su, sağlıklı yaşamak isteyenler için hayatlarında yer edilmesi gerek ürünlerden biri. ücuda hemen hemen her konuda fayda sağlıyor. Peki Alkali su nedir, nasıl yapılır? Alkali suyun faydaları nelerdir? Kimler içmemeli? Alkali su ne kadar tüketilmeli? Medipol Mega Üniversite Hastanesi Homeopati Hekimi Yegane Özcan alkali su ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Alkali su nedir?

Alkali su pH değeri 8,5 olan ve tabiri caizse “canlı” olarak adlandırılan sudur. Neden “canlı” su, çünkü vücudun biyolojik pH değerine çok yakın bir içeriğe sahip. Alkalileşme vücut için gerekli ve önemli bir süreçtir.

Vücuttaki sıvı asitlenmesi bir dizi ciddi hastalığa yol açabilir. Vücutta artan asitlik, kötü çevresel ekoloji, sağlıksız beslenme, günlük yaşamdaki stresli durumlar nedeniyle oluşur ve sonucunda: kandaki oksijen miktarında azalma; vücut hücrelerinde kimyasal süreçlerin yavaşlaması ve bozulması; ağız boşluğunda artan asitlik, diş minesinin tahrip olmasına ve stomatit gelişimine yol açar;

Vücut asiditesini artıran gıdalar: Siyah çay, hazır paket meyve suları ve asitli içecekler. Vücut asitliği azaltan ve tüketilmesi önerilen gıdalar ise mercan suyu ve taze sıkılmış meyve suları.

Alkali su tüketmenin faydaları neler?

Alkali su vücuttaki metabolik süreçleri olumlu bir şekilde uyarır, temizlenmesine (detox) yardımcı olur ve obezite sorununu çözmek için kullanılabilir. Sistit ve böbrek taşları için faydalı olduğundan iyi bir idrar söktürücüdür. Karaciğerdeki mikro hasarı onarır ve filtreleme işlevini düzenler.

Alkali su hangi hastalıklara iyi gelir?

Her şeyden önce metabolizma için olumlu etkisi var. Alkali su, metabolik hızı artıran ve karbonhidratları enerjiye dönüştüren bileşim açısından zengindir. Yemeklerden önce 2 bardak alkali su alınması tavsiye edilir. Günlük miktarı ise yaklaşık - kilonuzun kilogram başına 30 ml.

Karaciğer

Alkali su, karaciğer fonksiyonunu iyileştirir ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur Ayrıca karaciğerin yenilenmesine yardımcı olur.

Üriner sistem

Alkali su üriner sistemi ile ilgili sorunlar için faydalıdır, özellikle mesane ve böbrekler taş yapımına meyilli ise . Günde 0,5 litre ile başlayıp, ardından 1,5 litreye çıkarmakta fayda var. Alkali su ayrıca böbreklerden kum ve taşların atılmasına yardımcı olur.

Sinir sistemi

Sinir sisteminin dengeli çalışması doğrudan kişinin tükettiği sıvının kalitesine bağlıdır. Alkali su, zor bir günün ardından stresi ve yorgunluğu gidermeye yardımcı olur ve uyku kalitesini artırır.

Kemikler

Gut, artrit, osteokondroz için alkali su önerilir. Sıvı kemik gücünü arttırır.

Bağışıklık sistemi

Alkali su bağışıklığı arttırır, vücudun virüslere karşı duyarlılığını azaltır. Soğuk algınlığında yardımcı olur: ateşi düşürür ve hızlı iyileşmeyi destekler.

Gastrointestinal sistem (mide bağırsak sistemi)

Alkali su, gastrointestinal sisteme fayda sağlar, bağırsak mikroflorasının yenilenmesine ve sindirim sürecini iyileştirmeye yardımcı olur.

Kardiyovasküler sistem

Alkali suyun sürekli kullanımı kandaki kolesterol miktarını azaltır, kan damarlarının elastikiyetini arttırır ve ayrıca kalp hastalıklarının (inme ve kalp krizi gibi) oluşmasını engeller.

Cilt için

Yüksek pH içeriğine sahip alkali su alımı, dokulardaki kolajen ve hyaluronik asit içeriğini arttırır ve ayrıca kırışıklıkların oluşmasını engeller.

Kanserden korunmak için

Düzenli alkali su tüketimi kanser riskini azaltmaya yardımcı olur. Ek olarak, tümorlerin çözülmesine / yok olmasına yardımcı olur.

Şeker hastaları için

Düzenli alkali su alımı, kandaki fazla şekerin atılmasına yardımcı olur, genel sağlığı iyileştirir ve insülin duyarlılığını artırır.

Alkali su nasıl yapılır?

Evde alkali su hazırlamanın birkaç yolu vardır.

Her şeyden önce, suyun pH değerini belirlemek lazım, bunun için özel test çubukları / kitleri satılmakta.

Kendi vücudunuzun pH değerini öğrenmek için sağlık kuruluşlarında tetkik (kan-idrar) yapılabilir. Diğer bir seçenek ise yine pH kit yardımı ile ev ortamında – tükürük veya idrardan öğrenmek mümkün

Alkali su hazırlamanın en kolay yolu, 5 dakika kaynatmaktır.

İçme suyunun normal pH'ı 7'den azdır. Su kaynama sürecinde bu gösterge 7,5 - 8'e yükselir. Bu genellikle asidik bileşenlerin çökmesi nedeniyle oluşur. Böylece kaynamış su alkali olarak kullanılabilir. Ancak bu yöntemle elde edilen su diğer tüm faydalı özelliklerini de kaybeder.

Evde alkali su hazırlamanın farklı yolları da vardır.

1. Karbonatla alkali su hazırlama yöntemi :

Yarım çay kaşığı karbonatı 1 litre suda eritmek yeterli olur.

Bu yöntemle hazırlanan su, böbrek sorunları olan ve yüksek tansiyonu olan kişilere önerilmez, genellikle tadı hoş değildir ve "sabunumsu" bir tada sahiptir.

2. Kül ilavesi ile

Küller (en iyisi – kayın ağacı külü) küçük bir bez torbaya yerleştirilir. Üzerine kaynar su dökülür ve sonra soğuk suyla durulanır. Küller torbadan çıkarılır ve suya ilave edilerek 12 saat bekletilir. Bu işlem sonrası alkali suyunuz kullanıma hazırdır.

Alkali su ne kadar tüketilmeli? Kaç litre? Bir sınırı var mı?

Alkali suyu sürekli tüketmek zararlıdır, çünkü yüksek pH, midedeki hidroklorik asidin etkisini nötralize ederek ishal gibi sindirim sorunlarına neden olabilir. Çok fazla alkali su, proteinleri sindirmeyi ve besinleri emmeyi de zorlaştırabilir.

Alkali suyun zararı var mı? Kimler tüketmemeli?

Tip 1 şeker hastaları, böbrek yetmezliği ve böbrek-mesane taşı olanlar, mide asiditesi düşük olanlar kesinlikle alkali su tüketmemelidir.