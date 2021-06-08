Anjiyo nedir, nasıl yapılır?

Peki, anjiyo nedir? Anjiyo nasıl yapılır? Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sinem Yiğit Uğur, anjografi hakkında bilgilerini sizler için anlattı.

ANJİOGRAFİ NEDİR? NASIL YAPILIR?

Anjo Latince damar, grafi ise resim demektir. Anjiografi, damarın resmini çekmek anlamında kullanılan bir damar görüntüleme yöntemidir. Kontrast denilen boya maddesinin, kasık veya el bileğindeki atardamardan girilerek damar içine verilmesi ve X ışını ile damarın görünür hale getirilmesini sağlayan bir görüntüleme yöntemidir.

KORONER ANJİOGRAFİ

Kalbi besleyen atardamarlara koroner damarlar adı verilmektedir. Koroner damarların görüntülenmesi ve tıkanıklıkların tespit edilmesi için yapılan işleme koroner anjiyo denmektedir.

ANJİOGRAFİ NASIL YAPILIR?

Koroner anjiografi işleminde kasık veya bilekteki atardamara X ışını cihazı (röntgen) yardımı ile radyasyon eşliğinde ince ve yumuşak bir plastik kılıf (sheat) yerleştirildikten sonra uzun, esnek ve ince bir plastik boru (kateter) yardımı ile kalbi besleyen atardamarlara ulaşılır. Anjio boyası (kontrast madde) damar içerisine enjekte edilerek video halinde bilgisayara kaydedilir.

Kalp anjiosu sayesinde kalbi besleyen damarın hastalığının, kalp kapak hastalığının ve kalp ana damarı (aort) hastalığının tanısını koymak, kalp kası işlevini değerlendirmek ve ileri tedavi yöntemlerini belirlemek mümkündür. Anjio işlemi kasıktaki ve bilekteki damardan girilerek boyun şah damarı ve kol, bacak damarları için de yapılabilir.

Anjio işlemi cerrahi bir işlem değildir. Göğüs açılmaz, herhangi bir kesi ya da oluşmaz. Ameliyata göre bu işlem çok daha kısa sürer. Anjio sırasında hasta uyanıktır, kateterin gireceği bölgeyi uyuşturmak için lokal anestezi uygulanır.

Anjio işlemi hastanelerdeki anjiografi laboratuvarında, kardiyovasküler ekip tarafından yapılır. Ekipte girişimsel kardiyolog, hemşire ve teknisyenler bulunmaktadır.

Günümüzde yukarıda bahsettiğim klasik (konvansiyonel) anjiografi yöntemi dışında kol damarından kontrastlı madde verilerek gerçekleştirilen bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR) görüntüleme yöntemleriyle de anjiografi yapılabilmektedir.

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