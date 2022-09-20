Astigmat nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir? 7 soruda astigmat

Bulanık görme, baş ağrısı, uzun süre bir yere konsantre olduktan sonra göz yorgunluğu bir yere bakarken gözleri kısma gibi belirtiler hissediyorsanız bu durumun nedeni astigmat olabilir. Böyle bir durumda göz doktoruna danışmak önemlidir. Çünkü göz d doktoru astigmatınızın olup olmadığını; varsa ne derece olduğunu belirleyebilir ve görüşünüzü düzeltmek için seçenekler sunabilir. Peki, sık rastlanılan bu göz kusurlarından astigmat nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir? Bu makalede bu soruları bir uzmana sorduk. Göz Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi Efe Saygın, astigmat hakkında tüm detaylı bilgileri verdi.

Astigmat nedir?

Öncelikle astigmat nedir? Saygın bu soruyu şöyle yanıtlıyor: "Astigmat, gözün eksenleri arasındaki kırıcılık farkına bağlı oluşan ve tek bir noktanın birden fazla alanda odaklanmasına yol açan bir kırma kusurudur"

Saygın'ın diğer sorulara yanıtları ise şöyle:

Astigmat neden oluşur?

Astigmat gözün kornea, lens ve nadir de olsa retina tabakasındaki şekil değişikliklerine bağlı oluşmaktadır. Bu şekil değişiklikleri özellikle aile hikayesi olan hastalarda doğuştan olabildiği gibi, kornea hastalıkları, katarakt ve retina hastalıkları sebebiyle sonradan da astigmatizma oluşabilir.

Astigmatın belirtileri nelerdir?

Astigmatın belirtileri şunlardır:

Bulanık görme

Şekillerde distorsiyon

Çukur görme

Işıklarda saçılma ve dağılma gibi belirtilere sebep olabilir. Özellikle gece ışıklarda dağılma hastaların en çok şikayetçi olduğu belirtilerden biridir.





Astigmat dereceleri nelerdir?

Astigmat dereceleri miyopik veya hipermetropik olabilir. Basit ve birleşik tipleri olan miyop ve hipermetrop astigmatın yanında karışık (Mikst) tip dediğimiz hem miyop hem de hipermetrop özelliği taşıyan astigmat tipi de mevcuttur.

Astigmat tipleri nelerdir?

Astigmat düzenli veya düzensiz olarak ayrılabilir. Düzenli astigmat en sık görülen astigmat tipi iken daha nadir gördüğümüz kırıcı yüzeylerdeki düzensizliğe bağlı görülen düzensiz astigmat, görme kalitesini ileri derecede bozabilir.

Astigmat tanı yöntemleri nelerdir?

Düzenli astigmat poliklinik muayenelerinde yapılan göz ölçümlerinde kolaylıkla saptanabilmektedir. Düzensiz astigmat ise göz ölçümlerinde sıklıkla doğru ölçülemez ve kornea topografisi dediğimiz kornea yüzeyini daha detaylı değerlendiren tetkikler gerekmektedir.

Tedavi yöntemi nedir?

İlk basamak tedavi gözlük veya kontakt lens ile optik tedavidir. Düzensiz astigmatı olan hastalarda ise genellikle bu yöntemler yeterli olmadığı için sert kontakt lens, skleral lens gibi ileri optik tedaviler uygulanabilir. Bunun dışında gözlük kullanmayan veya kontakt lensi tolere edemeyen hastalarda lazer refraktif cerrahi de sık uygulanan bir yöntemdir. Katarakt ile beraber astigmatı olan hastalarda da astigmat düzeltici (torik) göz içi lensler ile tedavi sağlanabilmektedir.