Astım hastaları oruç tutabilir mi? Astım hastaları oruç tutarken nelere dikkat etmeli?

Astım hastalığı, toplumun büyük bir kesiminde görülüyor ve günlük hayatı zorlaştırabiliyor. Peki, astım hastaları oruç tutabilir mi? Memorial Şişli Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü Uz. Dr. Serpil Karadağ Polat astım ve oruç ilişkisine dair merak edilenleri anlattı.

Astım hastaları oruç tutabilir mi?

Astım toplumda sık görülen kronik hastalıklardan biridir. Astım hastalığında oruç tutulabilir mi sorusuna hasta bazında karar verilmelidir. Her astım hastası için genel bir yorum yapılamaz. Hastaların mutlaka doktor kontrolünde olmaları ve doktorları ile birlikte oruç tutup tutamayacaklarına karar vermeleri gerekir. Hastanın astımı çok şiddetli ve ilerlemiş durumdaysa ya da astıma ek olarak ciddi hastalıklar eşlik ediyorsa hastanın oruç tutmasını önerilmeyebilir.

Oruç tutabilecek hastaların da astım ilaçlarını kesinlikle bırakmamaları ve düzenli kullanmaları gerekmektedir. İlaçlar uzman hekimin önerdiği şekilde kullanılmalıdır. Sadece iftar ya da sahur arasında değil hekim nasıl önerdiyse o şekilde kullanılmalıdır. Nefesle çekilerek kullanılan astım ilaçlarının orucu bozmadığına dair Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da açıklamaları mevcuttur.

Astım hastaları oruç tutarken nelere dikkat etmeli?

Astımlı hastalarda reflü görülmesi de çok sıktır. Ramazan ayında reflü şikayetleri de artmaktadır. Gün boyunca aç kalan kişiler iftarda fazla yemek yedikleri için reflü şikayetleri de görülmektedir. Astım hastalarının buna da dikkat etmesi gerekmektedir.

Reflü astımı tetikleyerek nefes darlığı yaşanmasına sebep olabilir. Bu sebeple astım hastalarına iftarda küçük porsiyonlarla sık sık yemek yemesi önerilmektedir. Yemek yenir yenmez uzanılmamalıdır.

Oruç tutan astım hastaları iftarla sahur arasında 1,5-2 litre kadar su tüketmelidir. Oruç tutulurken gün boyunca su içilmediği için balgamda koyulaşmalar meydana gelebilir. Bu da zaten dar olan hava yollarında balgamın sıkışmasına neden olur. Bütün bu sebepler nedeniyle astım hastalarının doktorlarıyla birlikte oruç tutup tutmayacaklarına karar vermeleri gerekmektedir. Oruç tutulsa bile nefes yoluyla kullanılan ilaçlar düzenli olarak kullanılmalıdır.