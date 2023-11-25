Bağırsak enfeksiyonu neden olur? Ne iyi gelir, nasıl geçer?

Kusma, ateş, karın ağrısı ve ishal şeklinde ortaya çıkan bağırsak enfeksiyonu, çocukların yanı sıra yetişkinlerde de görülebiliyor. Liv Hospital İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hakan Koçoğlu, bağırsak enfeksiyonunu detaylarıyla anlatıyor...

BAĞIRSAK ENFEKSİYONU NEDEN OLUR?

Bağırsak enfeksiyonu, bakteriler, virüsler, parazitler veya mantarlar gibi zararlı mikroorganizmaların bağırsaklara girmesi ve burada çoğalması sonucu meydana gelir. Bu enfeksiyonlar, farklı yollarla yayılabilir ve birçok nedeni olabilir.

Kirli ellerle ağıza gelen mikroorganizmalar bağırsak enfeksiyonuna neden olabileceği gibi, kirli sular da başka bir neden olabilmektedir. Ayrıca gıda zehirlenmesi yani yiyeceklerin uygun şekilde saklanmaması, pişirilmemesi veya temizlenmemesi sonucu oluşan ve yiyecekte biriken zararlı mikropların veya bu mikropların ürettiği toksinlerin tüketimi bağırsak enfeksiyonlarına sıkça neden olmaktadır. Son olarak da bazı zararlı mikroorganizmalar doğrudan kişiden kişiye temasla da yayılarak bağırsak enfeksiyonuna neden olabilmektedir.

BAĞIRSAK ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ

İshal, bulantı-kusma, karın ağrısı, ateş, halsizlik başlıca belirtileri olmakla birlikte ishal her zaman enfeksiyonun başında olmayabilir. Bulantı-kusma ise en sık karşılaştığımız başlıca belirtidir. Aynı gıdayı tüketen kişilerin hepsinde bağırsak enfeksiyonu gelişmeyebilir veya gelişse de belirtiler farklılık gösterebilir.

BAĞIRSAK ENFEKSİYONUNDA RİSK FAKTÖRLERİ

Bağırsak enfeksiyonları genellikle kendi kendine sınırlıdır ve hafif şiddettedir. Ancak, bazı durumlarda ciddi komplikasyonlar gelişebilir, özellikle yaşlılar, çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için risk daha yüksektir. İshal ve kusma nedeniyle vücudun susuz kalma riski de vardır.

BAĞIRSAK ENFEKSİYONUNA NE İYİ GELİR, NASIL GEÇER?

En önemli tedavi, sıvı kaybını önlemek ve sıvı dengesini sağlamaktır. Bol su içmek veya oral rehidrasyon çözeltileri kullanmak önemlidir. İhtiyacınıza göre dinlenmek ve patates haşlama, muz, havuç suyu, leblebi, yoğurt, beyaz ekmek gibi gıdaları tüketmek bağırsakların iyileşmesine yardımcı olabilir. Ayrıca yağlı ve kızartılmış gıdalardan ve sindirimi zor kırmızı et gibi gıdalardan bu dönemde uzak kalmak da önemlidir. Tüketeceğimiz yiyeceklerin temiz ve hijyenik koşullarda hazırlanması ve saklanması da önemlidir.

BAĞIRSAK ENFEKSİYONU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Bazı durumlarda bağırsaklara yönelik antibiyotik gerekebilir ve durumu doktorunuz değerlendirerek reçete edebilir. Bağırsak enfeksiyonlarının çoğu kendi kendine düzelir, ancak ciddi semptomlar veya komplikasyonlar durumunda profesyonel tıbbi yardım alınması önemlidir. Enfeksiyonun nedeni ve semptomlarınız doktor tarafından değerlendirilmelidir. Ayrıca, enfeksiyonların önlenmesi için hijyen kurallarına uyulması ve gıda güvenliği önlemlerine dikkat edilmesi gerekmektedir.