Bal kabağının faydaları nelerdir? Kaç kalori?

Bal kabağı, polisakkarit içeriği, çekirdeğindeki yağ oranı, diyet lif, biyoaktif bileşenler, mineral maddeler, karoten, vitamin A, tokoferol ve vitamin C ve amino asitler açısından zengindir. Besinsel değeri nedeni ile bal kabağına olan ilgi, son yıllarda giderek artmaktadır. Peki bal kabağının faydaları nelerdir? Besin değeri nedir? Bal kabağının tüm detaylarını Diyetisyen Ezgi Dilan Şeker’e sorduk. Bal kabağı hakkında merak edilenler… (Kabak tatlısı, Bal kabağı çorbası ve bal kabağı maskesi de ilginizi çekebilir)

Bal kabağının faydaları nelerdir?

Peki, balkabağının faydaları nelerdir? Diyetisyen Ezgi Dilan Şeker bal kabağının faydalarını şöyle sıralıyor:

Balkabağında bulunan proteine bağlı polisakkaritler, serum insulin seviyesini arttırır, kan şekeri seviyesini düşürür ve glikoz toleransını geliştirir. Bu nedenle de balkabağı, antidiyabetik ajan olarak kullanılabilme potansiyeli yüksek bir gıda maddesi olma özelliği taşımaktadır.

Alerjik hastalıkların tedavisinde etkili

Bal kabağı, alerjik reaksiyonların önlenmesine yardımcı olur. Astım, alerji gibi hastalıkların temelinde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi yer alırken, antioksidan kapasitesi yüksek vitamin ve mineraller önem kazanır. Antioksidan kapasitesi en yüksek vitaminlerden biri olan beta karotenlerin ise en yüksek oranda bulunduğu besinlerden bir tanesi bal kabağı.

Bal kabağı, alerjik reaksiyonların önlenmesine yardımcı olur. Astım, alerji gibi hastalıkların temelinde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi yer alırken, antioksidan kapasitesi yüksek vitamin ve mineraller önem kazanır. Antioksidan kapasitesi en yüksek vitaminlerden biri olan beta karotenlerin ise en yüksek oranda bulunduğu besinlerden bir tanesi bal kabağı. Sağlıklı cilt için yardımcı

Son dönemlerde kozmetik sektöründe A vitamini içeren ürünler üretilmeye başladı. A vitamini cilt bariyerinin yenilenmesinde en etkili vitaminlerden. Dışarıdan takviye yapmak kadar içten takviyede önemli. Soğuk kış günlerinde kurumaya başlayan cildin yenilenmesini içeriğinde bulunan antioksidan mineraller ve A vitamini destekler. Peeling olarak dahi birçok maskenin içeriğinde bulunan bal kabağı özellikle çorba olarak tüketildiğinde cildin nem kazanmasına destek olur.

Son dönemlerde kozmetik sektöründe A vitamini içeren ürünler üretilmeye başladı. A vitamini cilt bariyerinin yenilenmesinde en etkili vitaminlerden. Dışarıdan takviye yapmak kadar içten takviyede önemli. Kabızlık sorununa çözüm

Dünya Sağlıklı Örgütü sağlıklı bir beslenmede günlük lif alımının 25 gram olarak belirtir. Bal kabağı lif içeriği açısından oldukça zengin. Bu nedenle kış mevsiminde sağlıklı bağırsaklar için beslenmenize eklemelisiniz.



Bal kabağı kaç kalori?

Posa oranı yüksek, su oranı yüksek, besleyici, sağlık için olmasa olmaz bu meyve düşük kalorili olması nedeniyle rahatlıkla tüketebileceğiniz bir meyve. 1 kalın dilim bal kabağı ortalama 60 kalori içerir. Şekersiz tatlı hazırlayarak, çorba olarak rahatlıkla tüketebilirsiniz.

Bal kabağının yan etkisi neler?

Her yaş grubunun rahatlıkla tüketebileceği bal kabağının bilinen bir olumsuz yan etkisi yok. Fakat her besinde olduğu gibi porsiyon kontrolüne dikkat etmek önemli.