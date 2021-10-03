Bal kabağı maskesi evde nasıl yapılır? Adım adım tarifi

Bal kabağı hem besleyicidir hem de özellikle A vitamini açısından zengindir. Bal kabağı bir yiyecek olmanın dışında cilt için maske olarak da kullanılabilir. Peki, bal kabağı maskesi nasıl yapılır? Önce bal kabağı ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapalım ardından bal kabağı maskesi tarifine geçelim...

Pişirilmiş kabak (245 gram) sağlık sitesi healthline'a göre içinde şunları barındırır:

Kalori:49

Yağ: 0.2 gram

Protein: 2 gram

Karbonhidrat: 12 gram

Lif: 3 gram

A Vitamini: Referans Günlük Alımın (RDI) %245'i

C Vitamini: RDI'nin %19'u

Potasyum: RDI'nin %16'sı

Bakır: RDI'nin %11'i

Manganez: RDI'nin %11'i

B2 Vitamini: RDI'nin %11'i

E Vitamini: RDI'nin %10'u

Demir: RDI'nin %8'i

Az miktarda magnezyum, fosfor, çinko, folat ve birkaç B vitamini.

Vitamin ve minerallerle dolu olmasının yanı sıra balkabağının kalorisi de nispeten düşüktür, çünkü %94'ü sudur.

BAL KABAĞI MASKESİ NASIL YAPILIR?

Peki, bal kabağı maskesi evde nasıl yapılır? Elele'nin Instagram hesabından cildinize enerji verecek, ev yapımı bir yüz maskesi önerisi şöyle:

Bal Kabağı Maskesi İçin Gerekli Malzemeler



• 1 yemek kaşığı bal kabağı püresi

• 1 çay kaşığı bal

• 1 çorba kaşığı süt

BAL KABAĞI MASKESİ HAZIRLANIŞ AŞAMALARI

Bal kabağı püresi yapmak için ince bir dilim kabağı haşlayın, sonra çatalla ezin.

Tüm malzemeyi karıştırın ve yüzünüze sürün.

15-20 dakika beklettikten sonra ılık suyla yıkayın.

Bal kabağı cildi iyileştirici özelliğe sahip A vitamini, C vitamini, çinko ve antioksidanlar açısından çok zengin.



