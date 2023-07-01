Başta acı veren ancak sonunda fayda sağlayacağınız 4 durum

Hayatta bazı zorluklarla karşılaşabilir hatta bunlar size acı verebilir. Ancak bazen size bu acı çektiren şeyler sonradan sizin için bir nimet olabilir. Çünkü sizi bazı şeyleri yeniden düşünmeye ve gelişmeye zorlar, bu da genellikle faydalı bir sonuca yol açar.

BAŞTA ACI VERSE DE SONUNDA FAYDALI OLAN 4 DURUM

1- Bir işi yarıda bırakmak

Bir şeyden yarı yolda vazgeçmek asla iyi bir seçim değildir. Bazen bir şeyin sana göre olmadığını, onunla baş edemeyeceğini hissetsen bile, onu yarı yolda bırakmaya cesaret edemezsin.

Ancak Wrosch ve Miller, Psychological Science dergisinde yayımladıkları makalelerinde, bir hedefe ulaşmanın mümkün olmadığını anladığınızda, ondan ayrılmanın en faydalı karar olabileceğini belirtmişlerdir. Ulaşılması mümkün olmayan bir hedeften vazgeçerek, tekrarlanan başarısızlıklardan ve bunların zihniniz ve bedeniniz üzerindeki olumsuz etkilerinden kaçınabilirsiniz.

2- İnancını kaybetmek

Yön yanlışsa, durmak gerçekten ileriye gitmektir diye bir söz vardır. En güvendiğin biri tarafından ihanete uğramak, en sevdiğin biri tarafından incitilmek, en yakın arkadaşların tarafından satılmak, toplumdaki zulmü görmek, sana her şeyi yapacak insanları görmek gibi şeyler inancınızı kaybettirebilir.

Ancak psikologlar, bu deneyimlerin insanların zihniyetini yenilediğini ve insanların topluma uyum sağlamak için yeni yetenekler geliştirmelerini sağladığını keşfettiler.

Ek olarak, zihniyetinizi yenilemek hayal kırıklığına karşı daha dayanıklı olmanızı ve olaylara farklı açılardan bakmanızı sağlar. Bir dahaki sefere aynı zorlukla karşılaştığınızda, bununla başa çıkmak için daha iyi bir güce sahip olacaksınız.

Daha da önemlisi, içsel olarak daha güçlü hale geldiğinizi ve artık sorunla tek başınıza yüzleşmekten korkmadığınızı göreceksiniz.

3- Sert tartışmalar

Kültürünüzde aile saygısı varsa her şeyin iyi gideceği düşünülür. Çünkü, aile üyeleri veya arkadaşlarınızla tartışmaktan kaçınırsınız. Bununla birlikte psikologlar, her iki tarafın da gerçekten akıllarından geçenleri konuşmasının ilişki için faydalı olduğunu bulmuşlardır.

Yapıcı tartışma, hayal kırıklığını, tatminsizliği, bakış açılarını ve istekleri nesnel olarak yansıtabilir. Tartışmada kendi içinize bakıp iki taraf arasındaki sorunları bulabilir ve kendinizi düzeltebilirsiniz. Nefreti kusmak, eski hataların itham edilmesi ya da yüksek sesle karşı tarafı alt etmek değildir. Tartışmalarda karşı tarafın içsel ihtiyaçlarını görebilirseniz, ilişkiyi nasıl düzelteceğinizi bilirsiniz ve kırgınlık kalmaz.

4- Kahreden üzüntü

Sevgilinizi kaybettiğinizde, size yakın olan birini kaybettiğinizde, ihanete uğramış hissettiğinizde veya kariyerinizde başarısız olduğunuzda çok acı çekersiniz. Ancak 97 üniversite öğrencisi üzerinde yapılan bir araştırma, 40-73 gün boyunca "gözyaşı günlüğü"nü bitirdikten sonra öğrencilerin yüzde 30'unun olumlu düşünce geliştirdiğini ortaya çıkardı. Ne kadar yüksek sesle ağlarlarsa, o kadar pozitif oldular. Bunun nedeni, yüksek sesle ağlamanın, derinlerde gizlenmiş bastırılmış duyguları daha iyi serbest bırakması olabilir.

Üzüntü, çevremizdeki ayrıntılara dikkatimizi ve hafızamızı da geliştirebilir. Bir araştırma, duygusal olarak olumsuz olanların daha fazla ayrıntı hatırlayabildiğini ve yanıltıcı mesajları atlayabildiğini gösteriyor. Duygusal olarak olumlu olanlar daha fazla hata yaptı. Bunun nedeni, mutlu olduğumuzda kendimizi iyi duygulara kaptırma eğiliminde olmamız ve çevremize daha az dikkat ederek yanlış bilgilerin bizi aldatmasına izin vermemiz olabilir. Dolayısıyla her şey hem zararlı hem de faydalı olabilir, mutluluk hüznü getirebilir, bir şeyi kaybedip başka bir şey kazanabilirsiniz. Olayları daha fazla perspektiften ve rasyonel bir şekilde görmeniz ve insanları değerlendirmeniz gerekiyor.



Üzüntü, çevremizdeki ayrıntılara dikkatimizi ve hafızamızı da geliştirebilir. Bir araştırma, duygusal olarak olumsuz olanların daha fazla ayrıntı hatırlayabildiğini ve yanıltıcı mesajları atlayabildiğini gösteriyor. Duygusal olarak olumlu olanlar daha fazla hata yapıyorlar. Bunun nedeni, mutlu olduğumuzda kendimizi iyi duygulara kaptırma eğiliminde olmamız ve çevremize daha az dikkat ederek yanlış bilgilerin bizi aldatmasına izin vermemiz olabilir. Dolayısıyla her şey hem zararlı hem de faydalı olabilir, mutluluk hüznü getirebilir, bir şeyi kaybedip başka bir şey kazanabilirsiniz. Olayları daha fazla perspektiften ve rasyonel bir şekilde görmeniz ve insanları değerlendirmeniz gerekiyor.