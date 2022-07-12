Bayramda alınan kalorilere savaş açan detoks programı

Birbirinden cazip ikramların hazırlanıp sunulduğu Kurban Bayramı sofralarında, özellikle kırmızı et ve tatlı tüketimi bir hayli artıyor. Bu durum özellikle kalp hastalığı, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik sorunları olanlarda, gastrit, ülser gibi mide problemleri yaşayanlarda ve ileri yaşlardaki kişilerde ekstra sağlık sorunları yaratabiliyor. Oysa bayram dönemlerinde bazı küçük ama etkili beslenme önlemleriyle hem sağlığınızı koruyabilir hem de bayram ikramlarının keyfini çıkarabilirsiniz. Peki bayramda kilo almamak için nelere dikkat edilmeli? Bayramda alınan kalorilere savaş açan detoks programını Dyt.Duygu Çiçek verdi...

Bayramda 5 öğün beslenin

Bayram boyunca genellikle yapılan en büyük hata, gün içinde öğün sıklığına dikkat etmemek oluyor. Buna bağlı olarak da akşam yemek saatinde gecikiliyor ve yemek porsiyonları artırılıyor. Bu nedenle bayramlarda bile günde 4 -5 öğün olacak şekilde bir beslenme planı uygulanmalı. Fazla miktarda ve geç saatlerde yemek yemekten kaçınılmalı.

Kızartmayın, haşlayın

Bayramda hem ağız tadınız hem de sağlığınız için besin seçiminde bazı noktalara dikkat etmenizde fayda var. Yemek pişirme yöntemi olarak kızartmalar yerine, ızgara veya haşlamayı tercih edin. Ağır hamur tatlıları, şeker, aşırı yağlı, çok tuzlu, kalori açısından yoğun yiyecekler yerine, sebze ve meyve tüketimine ağırlık verin.

Etleri birkaç gün bekletin

Kurban Bayramında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta da sindirimi zor olan etlerin nasıl tüketileceği konusu oluyor. Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik, hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açar. Bu nedenle özellikle mide-bağırsak hastalığı olanlar; kurban etlerini hemen değil, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra, haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle pişirerek tüketmeli.

Kavurmaya kuyruk yağı karıştırmayın

Ülkemizde Kurban Bayramlarında yapılması gelenek haline gelmiş olan kavurma, içine tereyağı ve kuyruk yağı konulmadan, kendi suyu ile kısık ateşte pişirilmeli. Etin içeriğinde bulunan yağ, yemeğin lezzeti için yeterli olduğundan ayrıca yağ eklemeye gerek kalmıyor. Mangal yapılması durumunda ise etlerin kömürleşmemesine, dışı pişen, içi çiğ kalan etlere dikkat edilmeli. Ayrıca yüksek risk taşıyor olmasından dolayı çiğ köfte tüketiminden kaçınılmalı.

Etin yanında zeytinyağlı olsun

Et hazırlamada kullanılan kesme tahtalarında çiğ sebze ve meyveleri doğrama işlemi yapılmamalı. Çiğ ette bulunan mikroorganizmaların sebze meyvelere geçmesine engel olmak için ayrı tahtalar kullanmak gereklidir. Bunun için pratikte karışıklık olmaması için de farklı renk kesme tahtaları kullanılabilir. Pişirme yöntemi olarak; haşlama, fırınlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmeli, kızartmalardan ve kavurma yönteminden kaçınılmalı. Öğünlerde, etin yanına mutlaka dengeli bir öğün olması için salata ya da zeytinyağlı sebze yemeği ilave edilmeli.

Çikolata yerine kuru meyve ikram edin

Bayram ziyaretlerinde ikram edilen hamur tatlıları tadımlık miktarlarda yenmeli. Bir sonraki yapacağınız ziyarette yine ikram yapılacağı ve bunun büyük olasılıkla tatlı olacağı unutulmamalı. Bayramda bilinçsizce çikolata ve tatlı tüketilir. Fazla çikolata ve tatlı tüketimi, mide yanması, bağırsak bozuklukları gibi şikâyetlere neden olur. Çikolataya ve şekere alternatif olarak; vitamin ve mineralden zengin ve posa içeriği yüksek olan kuru meyveler, ceviz, fındık gibi kuruyemişler tercih edilebilir.

Fiziksel aktiviteyi ihmal etmeyin

Sağlıklı yaşamın en temel kurallarından biri olan fiziksel aktivitenin artırılması anlamında günlük yürüyüşler yapabilir, bayram süresi boyunca kilo kontrolünüze destek olabilirsiniz.

Alınan kalorilere savaş niteliğinde bayram sonrası detoks programı

ÖRNEK MENÜ

KAHVALTI;

3 yemek kaşığı yulaf

Yarım şeftali

10 adet tuzsuz çiğ badem

Tarçın

1 bardak kefir ile smoothie yapabilirsiniz.

Ara Öğün; 2-3 bardak limon ve taze nane ilave edilmiş ılık su

ÖĞLE;

4-5 yemek kaşığı haşlanmış yeşil mercimek

Bol yeşillikli salata

4-5 adet ceviz

Ara Öğün;

1 kase yoğurt

2 dilim ananas (tabakta karıştıralım.)

AKŞAM;

Sınırsız mantar sote

1 kase cacık

Bol salata

*Günlük 2.5-3 Litre su tüketmeyi ihmal etmeyelim.