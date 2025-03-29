Gönül rahatlığıyla tatlı yemeye ne dersiniz? İşte bayramda tüketebileceğiniz 5 fit tatlı tarifi

Her sofrada şerbetli tatlılar gördüğümüz bayramlarda düşük kalorili ve besleyici tatlılar tüketerek kilonuzu korumak mümkün. Her evde bulunan malzemelerle 5 dakikanızı ayırarak fit tatlılar yapabilirsiniz. Sizler de bayramda fit tatlı yapmak istiyorsanız Diyetisyen Yasin Ayyıldız'ın sizler için hazırladığı fit kurabiye, incir uyutma, kahveli enerji topları, mozaik tatlı ve elmalı tarçınlı yoğurt tatlısı tariflerine göz atabilirsiniz.

1. Fit Kurabiye

2 malzemeyle kurabiye yapılır mı demeyin.

Bir çay bardağı bulguru teflon tavada yağsız bir şekilde kavuruyoruz.

İçine 2 kare bitter çikolata ekleyelim.

Bitter çikolata eriyinceye kadar karıştıralım.

Eridikten sonra metal kalıplara koyarak küçük bir bardağın ters tarafıyla bastırarak kurabiye şekli verelim. Tüketime hazır.

Tadı patlamış mısıra benziyor. Afiyet olsun.

2. İncir uyutma

İncir uyutma diye bilen de var. İncir tatlısı diye yapanda var. Tatlı ihtiyacını giderirken besleyici değeriyle sizin ve çocuklarınız menüsünde yer almaya hazır.

Sütü ocakta ısıtıyoruz.

Ilık sütü rondoya aktarıp.

Kuru inciri ekliyoruz.

Rondodan geçirdikten sonra kaselere koyup soğumaya bırakıyoruz. Afiyet olsun.

3. Kahveli enerji topları

1 adet ceviz, 4-5 adet fındık, 10 adet suda bekletilmiş hurma, 1/2 çay bardağı fıstık, 5-6 adet goji berry

Malzemeleri rondodan geçirelim.

Wasayı ezelim.

Hamur kıvamına gelen malzemeleri etrafına çıtır tat vermesi için ezdiğimiz wasanın üzerinde bekletelim.

1 çay kaşığı kahve dökelim. Tüketime hazır. Afiyet olsun.

4. Mozaik tatlı

1 karesi 53 kalori olan tatlı isteğinizi ortadan kaldıracak kahveyle süper lezzet.

15 tane hurmayı sıcak suda bekletiyoruz.

Rondodan geçiriyoruz.

10 adet çiğ badem ve fındığı rondodan geçiriyoruz.

40 gr biter çikolata parçalayıp koyuyoruz.

1 çorba kaşığı kakao ekliyoruz.

Şekil verip derin dondurucuda en az bir gün bekletiyoruz.

20 parçaya keserek servis ediyoruz. Afiyet olsun.

5. Elmalı-tarçınlı-yoğurt

Tatlı ve ekşiyi bir arada sevenler için mükemmel bir tarif.