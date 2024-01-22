Beta enfeksiyonu nedir, belirtileri neler? Beta mikrobu tedavisi nasıl olur? 8 soruda beta enfeksiyonu

BETA virüsü, mevsim geçişleri veya kış aylarında en sık olarak 5-15 yaş gurubunda sıklıkla görülüyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uz. Dr. Semra Akkuş Akman, Beta enfeksiyonu belirtileri, nedenleri, bulaşıcılığı, tanısı ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Beta mikrobu nedir?

Beta mikrobu halk arasında beta virüsü olarak adlandırılsa da aslında bir virüs değil, streptecoccus pyogenes adlı bakteridir.

Beta enfeksiyonu en çok hangi yaş gurubunda görülür?

Beta enfeksiyonu en sık olarak 5-15 yaş gurubunda görülür.

Çocuklarda Beta enfeksiyonu belirtileri nelerdir?

Beta en sık bademcik ve boğaz iltihabı yapan bakteriyel etkendir. Yüksek ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı, karın ağrısı, bulantı, kusma ve boyun lenf bezlerinde şişme ile bulgu verebilir. Eğer beta etkeni kızıl toksoidi içeriyorsa; bu belirtilere eşlik eden bütün vücuda yayılmış minik kırmızı döküntüler ve yanaklarda kırmızılık ile seyreden kızıl tablosu gelişebilir.

Beta enfeksiyonu neden olur?

Beta enfeksiyonu en sık damlacık yoluyla bulaşır. Damlacık yoluyla bulaş bakteri veya virüslerin hava yoluyla, özellikle solunum yoluyla bulaşmasını ifade eder. Mikroplar genellikle kişinin ağız ve burun salgılarından yayılarak diğer kişilere ulaşır. Okul, fabrika, kışla gibi kapalı ve kalabalık ortamlar bulaş için uygun yerlerdir. Çocukluk çağında hastalık olmaksızın Beta taşıyıcılığı oranının %15-20 gibi yüksek bir oranda olması bulaşın en önemli nedenlerinden birisidir. Beta enfeksiyonuna bağlı bademcik iltihabı veya farenjit geçiren kişi en çok hastalığın ilk 3-5 gününde bulaştırıcıdır.

Beta enfeksiyonu hangi hastalıklara yol açar?

Beta enfeksiyonu tedavi edilmediği olgularda sinüzit, orta kulak iltihabı, bademcik apsesi ile sonuçlanabilir. İmmun yetersizlik olgularında sistemik enfeksiyonlar yapabilir. Tedavisiz Beta enfeksiyonlarında en korkulan geç komplikasyonlar akut romatizmal ateş ve akut poststreptekoksik glomerilonefrittir.

Akut romatizmal ateş streptekok enfeksiyonundan 10 gün sonra gelişir. Düşürülemeyen yüksek ateşe sık rastlanılır. Art arda farklı eklemlerde şişlik, kızarıklık, sıcaklık artışı ile seyreden eklem iltihabı önemli bir bulgusudur. Tik benzeri farklı hareketler, vücudun faklı bölgelerinde kırmızı döküntüler ve deri altı nodüllere rastlanılabilir. Kalbin ve kalp kapakçıklarının inflamasyonu nadir görülen ama önemli ve kalıcı hasarla sonuçlanabilen akut romatizmal ateş komplikasyonudur.

Akut poststreptekoksik glomerülonefrit idrarda kanama, baş ağrısı, hipertansiyon, idrar miktarında azalma ve ödem ile karşımıza gelebilen önemli bir böbrek sorunudur.

Beta enfeksiyonu tanısı nasıl konulur?

Beta enfeksiyon tanısı hızlı antijen testi ve boğaz kültürü ile konulur.

Beta enfeksiyonu nasıl tedavi edilir?

Beta enfeksiyonu oral penisilin türevleri ile 10 gün veya penisilin G ile tek doz kas içi enjeksiyon yapılarak tedavi edilebilir.

Beta enfeksiyonu tedavi edilmezse ne olur?

Tedavi edilmeyen olgularda en korkulu rüya yukarıda da bahsettiğimiz üzere kalıcı kalp hasarı yapabilen akut romatizmal ateş ve akut poststreptekoksik glomerülonefrittir. Bu nedenle beta enfeksiyonuna ait yakınmaları olan her çocuk doktor gözetiminde tanı alıp, tedavisi yarım bırakılmamalıdır.