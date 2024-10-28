Bir nörologdan migren listesi: Migreni tetikleyen 10 yiyecek

Migren, şiddetli baş ağrısı ataklarıyla kendini gösteren ve yaşam kalitesini önemli derecede düşüren hastalıklardan birisi. Atakları saatlerce veya günlerce sürebilir, günlük hayatınızı zorlaştırarak çekilmez hale getirebilir. Her hastalık gibi migrende de semptomlara iyi gelen ya da gelmeyen besinler var. Nörolog Betsy Grunch, migreni tetikleyen 10 yiyeceği anlatıyor.

Migreni tetikleyen 10 yiyecek

1. Kafein

2. Yapay tatlandırıcılar

3. Alkol

4. Çikolata

5. Monosodyum glutamat (MSG)

6. Kuru et

7. Eski peynirler

8. Fermente gıdalar

9. Dondurulmuş gıdalar

10. Tuzlu yiyecekler