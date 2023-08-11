Boğaz enfeksiyonu neden olur, belirtileri neler? Boğaz enfeksiyonu nasıl geçer? 6 soruda boğaz enfeksiyonu

Medicana International İstanbul Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Serdar Ceylan boğaz enfeksiyonuna dair bilgiler verdi.

Boğaz enfeksiyonu nedir?

Bakteri ve virüslerin yanında birçok farklı hastalık nedeniyle ortaya çıkan bir durumdur. Kısaca boğazın iltihaplanmasıdır da denilebilir.

Boğaz enfeksiyonu belirtileri nelerdir?

Boğaz enfeksiyonu pek çok nedene bağlı gelişebilir. Belirtiler de nedene bağlı olarak değişebilir.

Belirtiler ve semptomlar şunları içerebilir:

Boğazda ağrı veya tırmalama hissi

Yutma veya konuşma ile kötüleşen ağrı

Yutma güçlüğü

Boyun veya çenede ağrılı, şişmiş bezler

Şişmiş, kırmızı bademcikler

Bademciklerde beyaz lekeler veya irin

Boğuk veya boğuk bir ses

Ateş yükselmesi

Boğaz enfeksiyonu tedavisinde neler yapılır?

Viral boğaz enfeksiyonunda rahatsızlığını gidermenin yolları, hekimin önerdiği dozda ve türde ağrı kesici kullanmaktır. Boğaz için özel olan spreyler de tedaviye eklenebilmektedir. Ayrıca iltihabın nedenine göre tedavide antibiyotik ilaçlardan da faydalanılmaktadır. Hekim önermedikçe özellikle antibiyotik türleriyle birlikte hiçbir ilaç kullanılmamalıdır.

Boğaz enfeksiyonu korunma yolları nelerdir?

Boğaz ağrısını önlemenin en iyi yolu, onlara neden olan mikroplardan kaçınmak ve iyi hijyen uygulamaktır. Hasta olan veya semptomları olan kişilerle yakın temastan kaçınmak da gerekmektedir. Ayrıca yiyecekler, bardaklar ve yiyeceklerle ilgili tüm materyaller başkasıyla paylaşılmamalıdır. Bunun yanında bol su içilmelidir. Çünkü boğazın kuruması enfeksiyonlara zemin hazırlayabilmektedir. Dengeli beslenmek gerekmektedir. Dengeli beslenme sayesinde bağışıklık sistemi güçlenir ve enfeksiyonlardan korunma sağlanabilir. Düzenli uyku ve egzersizin de bağışıklık sistemi üzerine etkisi olumludur. Tüm bunlara dikkat edilirse boğaz enfeksiyonlarına yakalanma riski düşürülebilir.

Çocuklarda ve bebeklerde boğaz enfeksiyonu durumunda ne yapılmalı?

Mutlaka pediatri ve alanında uzman kulak burun ve boğaz hekimlerine başvurmak gerekmektedir. Hekimlerin önerilerini dinleyerek ve uygulayarak tedaviler gerçekleştirilmelidir.

Boğaz enfeksiyonuna ne iyi gelir?

Boğaz enfeksiyonuna yakalanıldıysa kişinin mutlaka kendisine iyi bakması önem taşır. Hasta mutlaka dinlenmeli, bol bol uyumalı ve bol sıvı tüketmelidir. Sıvı tüketimi boğazı nemli tutar ve vücutta oluşan sıvı kaybını önler. Boğazı rahatlatıcı içeceklerden faydalanılmalıdır. Örneğin ılık çorba içmek boğazı rahatlatır. Tuzlu suyla gargara yapmak, solunan havanın nemlendirilmesini sağlamak, pastillerden faydalanmak da olumlu etkilerde bulunur. Ayrıca asitli içeceklerden, alkolden, sigaradan ve baharatlı besinlerden uzak durmak boğaz üzerinde olumlu olacaktır. Hekimin önerdiği tedaviyle birlikte bu yöntemler boğaz enfeksiyonunun geçmesini sağlayacaktır.

Her ne kadar toplum arasında bademcik iltihabı bulaşmaz diye bilinse de hasta olan biriyle temas kurmak, kirlenmiş bir yüzeye dokunmak; sonrasında elleri ağız ve burun bölgesine değdirmek bile bademcik iltihabına sebep olabiliyor. Tedavi edilmeyen ya da tedavisi yarıda bırakılan bademcik iltihabı çok farklı hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Bademcikler, boğazın arkasında, her iki tarafta birer tane olmak üzere iki küçük yumuşak doku topaklarıdır. Bağışıklık sisteminizin bir parçası olan bademcikler, kişiyi hasta eden mikropları yakalamaya yardımcı olur. Bademcikler, enfeksiyon kaptığında şişer, ağrır ve yutkunurken acı verebilir. Bademcik iltihabı aynı zamanda tonsillit olarak da adlandırılır, ancak çoğu kişi buna boğaz ağrısı der.