Bromelain nedir, ne işe yarar? Bromelain faydaları neler? Diyetisyen Ezgi Dilan Şeker anlattı

Ananas, zengin besinsel değeri, faydaları ve lezzetiyle günlük diyetimizi süsleyen tropik bir meyve. Bromelain ise taze ananasın tüm bölgelerinde bulunan bir çeşit enzim özü. Diyetisyen Ezgi Dilan Şeker bromelain faydaları hakkında merak edilenleri anlattı.

Bromelain nedir?

"Bromelain ananasın içerisinde bulunan bir emzimdir. Özellikler proteinlerin sindiriminde etkili. Fonksiyonel tıpta kabızlık, sindirim problemlerinin tedavisinde kullanılır. Magnezyum eksikliği, yetersiz posa ve lif alımına bağlı kabızlık sorununuz yoksa kabızlığınızın sebebi midede yeterli sindirim enzimi salgılanmaması olabilir. Bu nedenle bromelain takviyesi kabızlığınıza iyi gelecektir.

Son dönemlerde çok fazla popülerleşen bromelain takviyesini kullanırken etkin olması için doğru forma alınması önemli.

Bromelainin sağlık için faydaları:

1. Ödem atmada etkili

Bromelain ananasın etken maddesidir. Ödem problemi yaşıyorsanız bromelain takviyesi tam size göre.

2. Mide rahatsızlıklarından korur

Bromelain mide asitliğini düzenler. Besinlerin daha rahat sindirilmesini sağlar. Böylece reflü, gastrit gibi hastalıkların tedavisini destekler

3. İnflamasyonun azalmasını sağlar

Bromelain inflamasyonun azalmasını sağladığı için romatoid artrit, kanser gibi rahatsızlıkların tedavisinde destekleyici.

4. Anne sütünü arttırmaya destek

Bromelain anne sütünü arttıran besinler arasında. Yüksek lif içeriği sayesinde doğum sonrası kabızlık problemine yardımcı olup aynı zamanda anne sütünün artmasını da sağlıyor. Laktozsuz yoğurtla karıştırabilir veya üzerine tahin ekleyerek yiyebilirsiniz.

5. Kardiyovasküler hastalıkların tedavisine destek

Bromelain kanın pıhtılaşmasını önleyerek kalp hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur.

Bromelain kimler kullanmamalı?

Bromelain ananasın etken maddesi olduğu için ananas alerjisi olanların kullanmaması gereken bir takviye"

Şeker'in verdiği bilgilere göre gebelik, kan sulandırıcı ilaç kullananların bir hekime danışmadan kullanmamaları da önemli.