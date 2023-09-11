Bromelain nedir, ne işe yarar? Bromelain faydaları neler? Nasıl kullanılır? 9 soruda bromelain

Bromelain, taze ananaslarda bulunan ve genellikle ananasın sapından elde edilen, protein sindirimine katkı yapan enzimlerin karışımı olarak ifade ediliyor. Memorial Wellness Beslenme Danışmanlığı Bölümü Dyt. Melis Gülbaş, Bromelain faydaları, zararları, tüketim şekli, zayıflama ile ilişkisine dair merak edilenleri detaylıca anlattı.

Bromelain nedir? Ne işe yarar?

Bromelain, ananasın sapları ve meyve kabuğunda bulunan, proteinlerin parçalanmasında etkili doğal bir enzim karışımıdır; proteinleri peptitlere ve amino asitlere parçalar.

Bromelain faydaları neler?

Bromelain, sindirim sisteminde proteinlerin sindirimini destekler. Besinlerin daha iyi sindirilmesine ve emilimine yardımcıdır.

Bromelain, anti-enflamatuar etkilidir ve vücutta inflamasyonun azaltılmasında kullanılır. Bağışılıklık sistemini destekler.

Bromelain, vücutta ödemin azaltılmasını destekler, ödem problemlerinde ve bu ameliyat sonrası şişlikleri azaltmak için kullanılır.

Bromelain içeren gıdalar nelerdir?

Bromelain içeriği en yüksek besin ananas olmakla birlikte kivi, kuşkonmaz, zencefil, incir, lahana turşusu, papaya, kore turşusu, yoğurt gibi farklı besin grupları da bromelain içerir.

Bromelain nasıl tüketilir?

Takviye olarak, ananas suyu ve meyvesi şeklinde, ananas kabuklarının çayı hazırlanarak tüketilebilir. Bromelain içeriği yüksek besin gruplarının beslenme düzenine eklenmesi ile de alımı desteklenebilir.

Günlük Bromelain alımı ne kadar olmalı? Bromelain gün içinde ne zaman içilmeli?

Günlük bromelain alımı yaş, cinsiyet, kilo ve sağlık durumuna bağlı olarak değişlik gösterir. Genellikle 500 – 2000 mg alınması önerilir. Dozu belirlemek için bir sağlık profesyoneline danışmanız önerilir. Bromelain takviyelerinin öğünle birlikte alınması önerilir, bu tolere edilmesini ve sindirimi destekler.

Bromelain yıl içinde ne kadar süre için kullanılabilir?

Bromelain, genellikle kısa dönemli kullanım için uygundur. Uzun süreli kullanımı için bir sağlık profesyoneline danışmanız elzemdir.

Birden fazla tablet alındığında aynı anda mı alınmalı öğünlere mi bölmeli? Aynı anda mı alınmalı bölerek alınır mı?

Kişinin için uygun görülen bromelain takviyeleri günde 1 – 3 kez alınabilir ve her doz genellikle 500 – 1000 mg arasında değişebilir.

Öğünle beraber mi alınmalı yoksa önce ya da sonra mı?

Bromelain, genellikle öğünlerle birlikte alınırken, inflamasyonu azaltma gibi bazı özel kullanımlarda aç karna kullanımı önerilir.

Bromelain takviyesi seçerken nelere dikkat edilmeli? Hangi değerde alınmalı?

Bromelain takviyeleri farklı dozlarda olabilir, sağlık profesyoneli önerileri ile kişiye uygun doz belirlenir.

Bromelain takviyeleri seçerken; takviyenin kalitesi ve güvenilirliği, takviyenin saflığı, alerjen bileşenlerin varlığı, yan etkiler ve kişinin takviye kullanımına uygun olması durumu dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer alır.

Bromelainin zararları var mı? Kimler bromelainin tüketmemeli?

Bromelain, yüksek dozlarda kullanıldığında yan etkilere neden olabilir;

İshal ve kusma

Mide bulantısı

·Normalden şiddetli regl kanaması

Kalp ritminde artış

Kızarıklık gibi cilt sorunları

Solunum sorunları

Kan sulandırıcı kullanımı, mide ülseri, hemofili gibi kanama bozuklukları, hamilelik ve emzirme dönemi, ananas alerjisi gibi durumlarda bromelain kullanımı önerilmez.

Bromelain zayıflatır mı? Zayıflamak için bromelain kullanılacaksa ne kadar ve nasıl kullanılmalı?

Bromelain takviyelerinin zayıflama sürecine doğrudan etkisi kanıtlanmamıştır. Bromelain, sindirime ve ödem atılmasına yardımcı olması nedeniyle kilo kontrolüne destek olarak kullanabilir.