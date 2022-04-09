Brüksel lahanasının faydaları neler? Kimler tüketmemeli? Brüksel lahanası hakkında merak edilenler

Turpgiller familyasına ait olan brüksel lahanası kat kat yapraklara sahip küçük yumru şeklinde bir sebze olarak biliniyor. Minyatür lahanayı andıran brüksel lahanası birçok ülkede severek tüketiliyor. Yeşil küçük fakat bir o kadar da sağlıklı olan brüksel lahanasının faydaları neler? Zararları var mı? Gebelikte nasıl tüketilmeli? Bebeklere ne zaman verilmeli? Diyetisyen Elif Bilgin Baş konu hakkında bilgiler verdi.

BRÜKSEL LAHANASI NEDİR?

Küçük yumru şeklinde ve kat kat yaprakları olan brüksel lahanası bir kış sebzesidir. Anavatanı bilinmemekle birlikte Amerika ve Avrupa kıtalarında yaygın bir şekilde yetiştirilmektedir. Turpgil ailesinden olan brüksel lahanası tat olarak brokoli, lahana ile benzerlik göstermektedir

BRÜKSEL LAHANASI BESİN DEĞERLERİ

100 gram brüksel lahanasında 3.29 gram karbonhidrat, 4.45 gram protein, 0.34 gram yağ bulunmaktadır. 100 gram brüksel lahanası 36 kalori değerindedir. A, C, K vitaminleri, demir, mangan, potasyum, bakır mineralleri ve posa açısından oldukça zengin bir besindir.

BRÜKSEL LAHANASI FAYDALARI

İçeriğinde bulunan antioksidanlar sayesinde kansere karşı koruyucu etki göstermektedir.

İçeriğindeki C vitamini ile bağışıklığı güçlendirici etkisi bulunmaktadır.

Sindirim rahatsızlıklarına iyi gelmektedir.

C vitamini, antioksidan ve omega-3 etkilerinin birleşimi ile kalp sağlığı için koruyu etkisi bulunmaktadır.

K vitamini içeriğinin yüksek olması sebebiyle kemik sağlığına olumlu etkileri vardır.

Kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olmaktadır.

Cilt ve göz sağlığı için faydalıdır. Kan basıncının düzenlenmesinde olumlu etkileri bulunmaktadır.

BRÜKSEL LAHANASI ZARARLARI

Guatrojenik bir besin olan brüksel lahanası tiroid hormonunun çalışmasını yavaşlatmaktadır. Bu nedenle guatr hastalığına sebebiyet verebilmektedir. Sindirim sistemi sorunları yaşayan kişilerde de gaz şikayetine neden olmaktadır. Fazla tüketimi ile çok fazla su kaybı yaşanacağı için idrar yollarına zarar verebilmektedir.

BRÜKSEL LAHANASI GEBELİKTE KULLANIMI

Brüksel lahanası gebelik döneminde tüketilmesi önerilen faydalı bir besin olarak kabul edilmektedir. İçeriğindeki folik asit ile gebelik dönemindeki düşük riskini azaltmaktadır. Vücutta fazla biriken hormonların da atımını desteklemektedir. Fakat her sağlıklı besinde olduğu gibi brüksel lahanasında da tüketilen miktara dikkat edilmesi gerekmektedir. Fazla tüketiminin de zararları olabileceği unutulmamalıdır.

BRÜKSEL LAHANASI BEBEKLERE NE ZAMAN VERİLEBİLİR?

Brüksel lahanası içerdiği birçok vitamin ve mineral ile bebeklerin tüketmesi gereken faydalı besinlerden biri olarak önerilmektedir. 10-12 aydan sonra beslenmeye doktora danışarak eklenebilmektedir. Brüksel lahanasının içeriğindeki bileşimler bebeklerde alerjen yaratma ihtimalini göz önünde bulundurarak dikkatli kullanımı önerilmektedir.

BRÜKSEL LAHANASINI KİMLER TÜKETMEMELİ?

İshal sorunu yaşayan kişilerin brüksel lahanasını tüketmesi önerilmemektedir. Tiroidin çalışmasını yavaşlatması sebebiyle guatrı olan kişilerin sınırlı tüketmesi gerekmektedir. Mide sorunları olan kişilerde gaz yapıcı özelliği bulunması sebebi ile tüketimi önerilmemektedir.