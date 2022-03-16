Enginar, genellikle bahar aylarında, ülkemizin ılıman bölgelerinde yetişen ve düşük kalorili zengin içeriği sayesinde sofralardan eksik edilmemesi gereken bir bitki. Zeytinyağlısından etlisine, salatasından buğulamasına kadar enginar her sofra için kendine has bir lezzet yaratır. Peki enginarın faydaları neler, neye iyi gelir? Nasıl pişirilir? Kimler enginar tüketmemeli? Uzm. Dyt. Perihan Kılıç enginarın faydalarını, besin değerlerini, nasıl pişirilmesi gerektiği anlattı.

Enginar nedir?

Enginar, papatyagiller familyasından mavi-mor renkli çiçek açan otsu bir bitkidir.

Enginarın besin değerleri

1 orta boy enginar ortalama 130 gramdır. 7 gram diyet lifi, 4 gram protein içerir. Kolesterol içermez.

Enginar kaç kalori?

1 orta boy enginar 60 kcal.

Enginarın faydaları neler?

Enginar, karaciğer dostu bir besindir. Potasyum, kalsiyum, manganez, A vitamini, B1 vitamini ve C vitamini içerir. Safranın kolay akışını sağlar, karaciğerin temizlenmesinde rol oynar.

Vücuttaki hücreler normal metabolizma sürecinde serbest radikal üretir. Serbest radikaller çoğaldıkça Alzheimer, diyabet gibi kronik hastalıklara yakalanma riski de artar. Aynı zamanda membran, protein ve DNA ya zarar verebilen reaktif maddelerdir. Besinlerde vesigarada bulunan karsinojenler gibi toksinlerin uzaklaştırılmasına detoksifikasyon denir. Toksinler normalde yağda erir. Detoksifikasyon ile suda erir hale getirilir ve idrarla vücuttan atılır. Beslenmenizdeki antioksidanlar serbest radikallerden ve diğer oksidatif stres çeşitlerinden korumak için çok önemli bir kaynaktır. Vücudunuzun kendini koruma mekanizmasını desteklemek için A, C, E vitaminleri ve selenyumu ihtiyacınız doğrultusunda almanız çok önemlidir.

Genlerimizi silah olarak düşünürsek kötü beslenme alışkanlığı da onu tetikleyecek mekanizmadır. Enginar içerdiği antioksidanlar sayesinde serbest radikal oluşumunu engelleyerek kanser ve diğer hastalıklarından korunmayı sağlar.

Kolesterol içermediği için kalp-damar sağlığını koruyucu etkisi vardır.

Posanın karbonhidrat emilimini azaltıcı ve kan şekerini daha kontrollü yükseltici etkisi vardır. Ayrıca posadan zengin besinler daha düşük kalorili ve midede hacim kaplayarak doygunluk hissini arttırır ve bağırsak hareketlerini hızlandırır. Posa içermesi nedeniyle daha uzun süre tok tutarak kilo kontrolünde yardımcı olur.

Enginarın zararları var mı? Enginarı kimler tüketmemeli?

Enginarın idrar söktürücü özelliği vardır. Bu nedenle bununla ilgili düzenli ilaç kullananlar tüketmemelidir.

Karaciğer ve safra kesesi sorunları yaşayan kişiler tüketmemelidir.

Enginar dikenli bir bitki türü olduğu için bitkiye alerjisi olan kişiler dikkat etmelidir.

Enginar nasıl tüketilmeli? Pişirmesi nasıl olmalı? Çiğ yenebilir mi?

Enginarı buharda pişirme tekniği ile 30-35 dakika pişirebilirsiniz. Tencerede kaynatarak 25-35 dakika kaynatabilirsiniz. Çiğ tüketmek yerine bu iki pişirme yöntemi kullanılmalıdır.

Enginar suyu faydalı mı?

Su, oksijenden sonra gelen en önemli yaşamsal ögedir. Vücutta yaklaşık %55-75 oranında su bulunur. Bu oran kas miktarına bağlı değişiklik gösterir. Su kaybı sportif performansı etkilemesiyle birlikte yaşamsal önem taşır. Özellikle sıcak havalarda ve açık alanda yapılan egzersizlerde sıvı tüketimi sağlığı daha çok etkiler. Kadınlar ve erkekler her bir kalori için 1 ml suya ihtiyaçları vardır. Bu nedenle kadınlar 2000 kalori için ortalama 2 litre, erkekler 2500-3000 kalori için 2.5-3 lt su içmeleri gerekir. Suyun tadını sevmiyorsanız içine bir dilim limon, taze nane veya salatalık atarak lezzetlendirebilirsiniz. Enginar, karaciğer dostudur. Enginar suyu içmek karaciğer sağlığında önemli rol oynar.

Peynirli Enginar Dolma Tarifi

8 tane enginar (130 gr X 8) (1040 gr)

120 gr yağsız beyaz peynir

150 gr lor

100 gr light kaşar peynir

1 adet yumurta

20 gr tam buğday unu

1 tutam dereotu

1 tutam maydanoz

1,5 çay kaşığı tuz

1 limonun suyu (Enginarları ovalamak için ayrıca limon kullanılacak.)

1 orta boy soğan

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Domates sos için :

1 kuru soğan

3 diş sarımsak

1 çorba kaşığı sıvıyağ

2 çorba kaşığı salça

3 orta boy domates

Enginarların etrafı limonla ovalanır. Limonlu suyun içine koyulur. Enginarlar, harcı ilave etmeden önce hafif haşlanır. Kuru soğan sıvıyağ ile hafif sotelenir. Soğan soğuduktan sonra light beyaz peynir, lor, doğranmış maydanoz, dereotu, tam buğday unu ve yumurta karıştırılır. Hazırlanan harç haşlanan enginarların üzerine yerleştirilir. Fırın kabına yerleştirip üzeri hafif kızarana kadar pişirilir. Son 10 dakika kaşar rendesi eklenip üzeri hafifçe kızartılır. Ayrı bir yerde sıvıyağda soğan, sarımsak ve salça kavrulur, domatesler ilave edilir, pişirilir. Hazırlanan sos blenderden geçirilir ve enginar dolmalarının altına servis sırasında serilir. Üzerine enginarlar oturtulur, yanında kıyılmış maydanoz, taze soğan ilave edilerek servis edilir.