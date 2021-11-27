Cevizin faydaları neler? Ceviz kabuğu, suyu neden faydalı? Cevizin besin değerleri

Cevizin yalnızca bir kuruyemiş olduğunu söylemek biraz yetersiz kalır. Ceviz aynı zamanda besleyici bir gıdadır. Cevizin içindeki sağlıklı yağlar sağlığınızı destekleyebilir. Cevizin faydaları geçmişten günümüze çokça tartışılıyor. Peki cevizin faydaları nelerdir? Besin değeri nedir? Zararı var mı? Tüm bu bilgiler ışığında Memorial Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü Dyt. Ceyda Nur Çakın cevizin faydalarını anlattı...

Cevizin faydaları nelerdir?

Ceviz özellikle sağlıklı yağ asitleri, antioksidanlar, protein ve bazı vitaminlerce zengin bir yağlı tohum türüdür. Bu nedenle düzenli ceviz tüketiminin

Kalp hastalıkları riskini azaltma,

Diyabette vücuttaki iltihaplanmanın baskılanmasını sağlama,

Obezitede tokluk süresini uzatarak ve bağırsak hareketlerini düzenleyerek kilo kaybını destekleme,

İçerdiği Omega 3 yağ asitleri sayesinde sağlıklı beyin fonksiyonlarının sağlanmasına yardımcı olma,

İçerdiği melatonin sayesinde uyku problemi yaşayan kişilerde uyku kalitesini artırma,

E vitamininden zengin olması cilt bütünlüğünün sağlanmasına ve hücre yaşlanmasının yavaşlamasına yardımcı olma gibi faydaları bulunmaktadır.

Cevizin zararı var mı?

Ceviz, besin alerjisi olan kişilerde alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilmektedir. Kilo kaybı hedefi olan ve diyet yapan kişilerde, yüksek enerji ve yağ içeriği nedeniyle porsiyon kontrolüne dikkat edilerek tüketilmelidir. İshal veya gastrit, reflü gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarında semptomları arttırabileceğinden tüketimi sınırlandırılmalıdır.

Günde en fazla ne kadar ceviz yenmeli?

Günlük ceviz tüketim miktarı bireyin günlük enerji ihtiyacına göre değişmektedir. Sağlıklı bireylerde günlük 2 tüm ceviz içi tüketimi yeterlidir. Ancak günlük enerji ihtiyacı yüksek ise (örneğin kişi sporcu ise) miktar artırılabilmektedir.

Nasıl tüketilmeli?

Ceviz, sağlıklı yağ asitleri içeren bir yağlı tohum olmak ile beraber çiğ badem, çiğ fındık gibi farklı yağ asidi örüntüsüne sahip kuruyemişler ile tüketilmesi besin öğesi alımının çeşitlendirilmesi açısından çok daha yararlı olacaktır. Ayrıca cevizin kavrulmadan çiğ şekilde tüketimi besin değerinin korunması yönünden de oldukça önemlidir.

Ceviz kabuğu suyunun yararları var mı?

Ceviz kabuğu suyunun kan kolesterol düzeylerini düzenleyici etkisi olduğundan bahsedilse de, bilimsel olarak kanıtlanmış bir yararı yoktur. Ancak cevizi suda beklettikten sonra tüketmek, içeriğindeki fitik asidin uzaklaştırdığından daha kolay bir sindirim sağlanmasına yardımcı olur.

Ceviz suyunun zararları nelerdir?

Ceviz suyu içmenin bilinen bir zararı bulunmamaktadır.

Ceviz kabuğunun faydaları nelerdir?

Ceviz kabuğu tırnaklar, saçlar ve cilt bakımı için kozmetik amaçlı kullanılan bir hammaddedir. Siyah ceviz türünün yeşil dış kabuğu geleneksel olarak sağlıklı sindirim sistemi için kullanılmaktadır. En yaygın kullanımı detoks ve bağırsak parazitlerinin uzaklaştırılmasına yöneliktir. Ayrıca ceviz kabuğu, ilaç yapımında kullanılmakta ve yüzeysel olarak cilde uygulanabilmektedir. Siyah cevizin yeşil kabuğunun içerdiği “Tanen” adı verilen bileşikler, antibakteriyel özellik göstermekte ve bazı bakteri türlerinin çoğalmasını önleyebilmektedir. Ancak ceviz kabuğunun direkt tüketilmesi önerilmemektedir.

Cevizin saç ve diş üzerindeki yararları nelerdir?

Ceviz içerdiği e vitamini sayesinde saç dökülmesini engellemeye yardımcı olurken; ceviz kabuğu suyunun ağız gargarası şeklinde kullanılması diş minesini güçlendirebilmektedir.

Cevizin besin değeri nedir?

100 gram ceviz; 654 kalori, 13.7 gram karbonhidrat, 15.2 gram protein, 65.2 gram yağ ve 6.7 gram lif içermektedir. Ayrıca çoklu doymamış yağ asitleri ile bitkisel kaynaklı demir, magnezyum, potasyum ve folik asitten zengindir.

100 GRAM CEVİZ KALORİ 654 KARBONHİDRAT 13.7 GRAM PROTEİN 15.2 GRAM YAĞ 65.2 GRAM LİF 6.7 GRAM

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