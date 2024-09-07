Bu 8 meyveyi sabahları aç karnına yemeyin!

Çoğumuz aç karnına olduğumuzda yemek olana kadar ağzımıza hemen bir meyve atmayı tercih ederiz. Kısa süreli tokluk sağladığı için bu hareketin yan etkilerini düşünmek istemeyiz. Ancak durum sandığımız kadar masum değil. İşte aç karnınayken yemememiz gereken meyveler ve nelere sebep olduğu...

AÇKEN YEMEKTEN KAÇINMANIZ GEREKEN MEYVELER

1. Domates

Domates, mide asidiyle kolayca reaksiyona giren ve çözünmeyen topaklar halinde pıhtılaşan pektin, fenolik bileşikler, çözünür büzücü maddeler ve diğer bileşenleri içerir. Bu topaklar midenin çıkış pilorunu tıkayarak midedeki basıncın artmasına neden olur, akut mide genişlemesine neden olur ve kişilerde şişkinlik ve ağrı oluşmasına neden olur.

2. Cennet hurması (Trabzon hurması)

Aç bir mide, hurma taşı hastalığıyla reaksiyona girdiğinde hurma pektin fenolü, pektin ve çözünür büzücü maddelere yol açabilen çok fazla mide asidi içerir. Bu hastalık mide yanmasına, mide bulantısına, kusmaya, mide genişlemesine, mide ülserasyonuna, hatta mide delinmesine, mide kanamasına ve diğer rahatsızlıklara neden olur.

3. Muz

Muz bol miktarda magnezyum içerir. Aç karnına muz yerseniz, kandaki magnezyum içeriği aniden yükselir ve bu da vücudun kanındaki magnezyum ve kalsiyum oranında dengesizliğe neden olur. Bu dengesizlik kardiyovasküler sistem üzerinde sağlığa yararlı olmayan engelleyici bir etkiye sahip olacaktır.

4. Siyah hurma

Siyah hurma, vücudun mide asidiyle birleşen ve kolayca vücudun mide asidiyle birleşerek midede sert yumrular oluşturan çok sayıda pektin ve tanik asit içerir. Yatmadan önce çok fazla siyah hurma yememeli, kronik mide-bağırsak rahatsızlığı olanlar da yememelidir.

5. Portakal

Portakallar çok fazla şeker ve organik asit içerir. Aç karnına portakal yemek mide mukozasını uyararak mide asidini artıracak ve böylece dalak ve midenin tok hissetmesini sağlayacaktır.

6. Liçiler

Liçiler yüksek şeker içeriğine sahiptir ve bunları aç karnına yemek mide mukozasını uyararak mide ağrısı ve şişkinliğe neden olur. Üstelik aç karnına çok fazla liçi yerseniz, çok fazla şekerin vücudunuza aniden girmesi nedeniyle hipertonik koma yaşarsınız.

7. Ananas

Ananas, yemekten önce yenildiğinde mide zarına kolayca zarar verebilecek güçlü proteolitik enzimler içerir. Ananasları hafif tuzlu suda bekletmek en iyisidir. Aşırı yemek dudakların ve dilin kaşınmasına neden olur ve bu da çok fazla mide asidi üreterek insanlarda mide bulantısına neden olur.

8. Alıç meyvesi

Alıç tadı asidiktir ve qi'yi ve sindirimi destekler. Ancak aç karnına yenildiğinde sadece qi tüketmekle kalmayacak, aynı zamanda açlığı artıracak ve mide sorunlarını da ağırlaştıracaktır.