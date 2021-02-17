Candida diyeti nedir, nasıl yapılır? Candida diyetinde neler yenir? Hangi yiyecekler yasak?

Bu makalede Candida (Kandida) diyetini inceliyoruz… Candida diyeti son yılların merak edilen diyetleri arasında… Özellikle ‘Candida diyeti nedir?, Candida diyeti nasıl yapılır? Candida diyetinde neler yasak , Candida diyeti sağlıklı mı? sorularının merak edildiğini görüyoruz… Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak bu makalede Candida diyeti ile ilgili merak edilenleri anlattı ve örnek beslenme programı verdi...

CANDİDA NEDİR?

Öncelikle Candida nedir? Diyetisyen Budak’ın verdiği bilgiler şöyle: Candida, genellikle ağız, deri, sindirim sistemi, ayak tırnakları, rektum ve vajina gibi bölgelerde bulunan insan vücudundaki en yaygın mantardır. Genellikle zararsızdır ancak bu mantarın aşırı büyümesi enfeksiyona yol açabilir ve bulantı, yorgunluk, şişkinlik, kabızlık, egzema, sinirlilik, depresyon gibi semptomlara neden olabilir.

CANDİDA DİYETİ NEDİR?

Candida diyeti, candida enfeksiyonlarının semptomlarını hafifletmeyi amaçlayan katı bir diyettir ancak kilo kaybı amacıyla da uygulanır. Bu diyetin etkinliği bilimsel kanıtlarla desteklenmemektedir. Bu diyette şeker, gluten, alkol, belirli süt ürünleri ve zararlı katkı maddeleri tüketilmez; düşük şekerli meyveler, nişastalı olmayan sebzeler ve glutensiz yiyecekler tüketilir.

BAŞLANGIÇ: CANDİDA TEMİZLİĞİ

Candida diyetine başlamadan önce sindirim sistemindeki stresi azaltacağına ve vücuttaki toksinleri serbest bırakacağına inanılan kısa süreli bir diyet uygulanıyor. Bu arınmayı yapmanın birçok yolu olduğu gibi sıklıkla gün boyunca limon suyu/kemik suyu gibi sıvıları içmek veya az miktarda proteinin yanında salata ve buharda pişirilmiş sebzeler tüketmek gibi yöntemler kullanılıyor.

CANDİDA DİYETİNDE NELER YENİR?

Düşük şekerli meyveler: Limon, misket limonu, kırmızı ve mor meyveler (az miktarda yenebilir).

Nişastalı olmayan sebzeler: Kuşkonmaz, Brüksel lahanası, lahana, brokoli, kereviz, salatalık, patlıcan, soğan, ıspanak, kabak, domates.

Glutensiz tahıllar: Darı, kinoa ve karabuğday.

Yüksek kaliteli protein: Tavuk, yumurta, somon, hindi ve sardalya (organik, merada yetiştirilen ve doğadan yakalanan çeşitler en iyisidir).

Sağlıklı yağlar: Avokado, zeytin, rafine edilmemiş hindistancevizi yağı, keten yağı, sızma zeytinyağı ve susam yağı.

Bazı süt ürünleri: Tereyağı, organik kefir veya sade yoğurt.

Düşük küflü kuruyemişler ve tohumlar: Badem, hindistan cevizi veya keten tohumu.

Otlar ve baharatlar: Karabiber, tuz, tarçın, dereotu, sarımsak, zencefil, kekik, biberiye, kırmızı biber, zerdeçal ve kekik.

Çeşniler: Elma sirkesi, hindistan cevizi aminosu ve lahana turşusu.

Şekersiz tatlandırıcılar: Stevia, eritritol ve ksilitol.

Kafeinsiz içecekler: Bitki çayları, hindiba kahvesi, filtrelenmiş su, ev yapımı badem sütü, hindistancevizi sütü (katkı maddesi içermeyen) ve limon veya misket limonu ile aşılanmış su.

CANDİDA DİYETİNDE NELER YASAK?

Yüksek şekerli meyveler: Muz, hurma, kuru üzüm, üzüm ve mango.

Gluten içeren tahıllar: Buğday, çavdar, arpa

Bazı etler: Şarküteri etleri ve çiftlikte yetiştirilen balıklar.

Rafine sıvı ve katı yağlar: Kanola yağı, soya fasulyesi yağı, ayçiçek yağı veya margarin.

Çeşniler: Ketçap, soya sosu, beyaz sirke, barbekü sosu, yaban turpu veya mayonez.

Bazı süt ürünleri: Peynir, süt ve krema.

Şeker ve yapay tatlandırıcılar: Aspartam, agave, şeker kamışı, mısır şurubu, bal, akçaağaç şurubu, pekmez ve sofra şekeri.

Küf bakımından daha yüksek kuruyemiş ve tohumlar: Yer fıstığı, kaju fıstığı, ceviz ve antep fıstığı.

Kafein, alkol ve şekerli içecekler: Kafeinli çaylar, kahve, enerji içecekleri, soda, meyve suyu, bira, şarap veya alkollü içkiler.

Katkı maddeleri: Nitratlar veya sülfatlar.

CANDİDA DİYETİ İÇİN ÖRNEK BESLENME PROGRAMI

1.gün

Kahvaltı: Yanında domates ve avokado ile çırpılmış yumurta

Öğle: Hindili yeşillikli salata, avokado dilimleri ve zeytinyağlı sos ile lahana, brokoli

Akşam: Kinoa, tavuk göğsü, buharda pişirilmiş sebzeler

2.gün

Kahvaltı: Sade yoğurt, 1/4 su bardağı (25 gram) çilek, tarçın ve badem

Öğle: Tavuk ızgara

Akşam: Buharda pişirilmiş brokoli ve bir fincan kemik suyu ile servis edilen somon

3. gün

Kahvaltı: Brüksel lahanası yanında hindi füme

Öğle: Salata yeşillikleri üzerine limonla kavrulmuş tavuk

Akşam: Hamburger köftesi, avokado, buharda pişmiş sebzeler ve lahana turşusu

4.gün

Kahvaltı: Yumurta, soğan, ıspanak ve domates ile yapılan sebzeli omlet

Öğle: Sotelenmiş lahana yanında hindi sosis

Akşam: Kinoa ve buharda pişirilmiş sebzeler üzerine hindistan cevizli körili tavuk

5.gün

Kahvaltı: Kırmızı biber, soğan, lahana ile yapılan omlet

Öğle: Lahana salatası, yağda kavrulmuş darı ile hindi köfte

Akşam: Limon ve dereotu ile tatlandırılmış somon ve kuşkonmaz

6.gün

Kahvaltı: Hindiba kahvesi ile karabuğdaylı muffin

Öğle: Kinoa ve buharda pişirilmiş sebzeler üzerine hindistan cevizli körili tavuk

Akşam: Tavuk, çiğ sarımsak, pesto ve zeytinyağı ile kabak

7.gün

Kahvaltı: Sade kefir, bir avuç çilek, badem ezmesi, hindistancevizi ve tarçın ile yapılan smoothie

Öğle: Haşlanmış yumurta, hindi, domates, salatalık, zeytin ve zeytinyağı ile yapılmış salata

Akşam: Tavuk, biber, soğan, kişniş, avokado ve salata yeşillikleriyle yapılan tavuk fajita kasesi

CANDİDA DİYETİ GÜVENİLİR Mİ? DEZAJANTALARI NELER?

Candida diyeti güvenirliliği ve etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış bir diyet şekli değildir. Candida diyeti anti-inflamatuar ve besin açısından zengin bir diyettir. Ancak candida diyetinin başlıca dezavantajları arasında araştırma eksikliği ve katı gıda kuralları bulunur. Bu nedenle herkes için işe yaramayabilir. Bununla birlikte, bu diyet kısıtlamalarının çoğu, aşağıda açıklandığı gibi bilimsel kanıtlarla desteklenmemektedir:

Candida diyeti bağırsağa zarar verebileceği iddiasıyla gluteni yasaklar ancak gluten intoleransı olmayan kişilerde glutenin bağırsak hasarına neden olduğuna dair bir kanıt yoktur.

Çok yüksek şeker alımı, bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde kandida enfeksiyonlarını kötüleştirebilir. Yüksek karbonhidrat diyeti bazı insanlarda kandida sayısını artırabilir, ancak enfeksiyon riskini artırdığına dair kanıt yoktur.

Diyet ayrıca bazı süt ürünlerini de içermez. Teorik olarak, laktoz (süt şekeri) ağzınızdaki asitliği artırarak kandida büyümesini teşvik edebilir, ancak bu şimdiye kadar doğrulanmamıştır.

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