Candida diyeti nedir, nasıl yapılır? Candida diyetinde neler yenir? Hangi yiyecekler yasak?
Candida diyeti son dönemin merak edilen diyetleri arasında… Peki, Candida Diyeti nedir, nasıl yapılır? Candida Diyetinde neler yasak? Candida Diyeti sağlıklı mı? Merak edilen bu soruları Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak yanıtladı.
Bu makalede Candida (Kandida) diyetini inceliyoruz… Candida diyeti son yılların merak edilen diyetleri arasında… Özellikle ‘Candida diyeti nedir?, Candida diyeti nasıl yapılır? Candida diyetinde neler yasak , Candida diyeti sağlıklı mı? sorularının merak edildiğini görüyoruz… Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak bu makalede Candida diyeti ile ilgili merak edilenleri anlattı ve örnek beslenme programı verdi...
CANDİDA NEDİR?
Öncelikle Candida nedir? Diyetisyen Budak’ın verdiği bilgiler şöyle: Candida, genellikle ağız, deri, sindirim sistemi, ayak tırnakları, rektum ve vajina gibi bölgelerde bulunan insan vücudundaki en yaygın mantardır. Genellikle zararsızdır ancak bu mantarın aşırı büyümesi enfeksiyona yol açabilir ve bulantı, yorgunluk, şişkinlik, kabızlık, egzema, sinirlilik, depresyon gibi semptomlara neden olabilir.
CANDİDA DİYETİ NEDİR?
Candida diyeti, candida enfeksiyonlarının semptomlarını hafifletmeyi amaçlayan katı bir diyettir ancak kilo kaybı amacıyla da uygulanır. Bu diyetin etkinliği bilimsel kanıtlarla desteklenmemektedir. Bu diyette şeker, gluten, alkol, belirli süt ürünleri ve zararlı katkı maddeleri tüketilmez; düşük şekerli meyveler, nişastalı olmayan sebzeler ve glutensiz yiyecekler tüketilir.
BAŞLANGIÇ: CANDİDA TEMİZLİĞİ
Candida diyetine başlamadan önce sindirim sistemindeki stresi azaltacağına ve vücuttaki toksinleri serbest bırakacağına inanılan kısa süreli bir diyet uygulanıyor. Bu arınmayı yapmanın birçok yolu olduğu gibi sıklıkla gün boyunca limon suyu/kemik suyu gibi sıvıları içmek veya az miktarda proteinin yanında salata ve buharda pişirilmiş sebzeler tüketmek gibi yöntemler kullanılıyor.
CANDİDA DİYETİNDE NELER YENİR?
- Düşük şekerli meyveler: Limon, misket limonu, kırmızı ve mor meyveler (az miktarda yenebilir).
- Nişastalı olmayan sebzeler: Kuşkonmaz, Brüksel lahanası, lahana, brokoli, kereviz, salatalık, patlıcan, soğan, ıspanak, kabak, domates.
- Glutensiz tahıllar: Darı, kinoa ve karabuğday.
- Yüksek kaliteli protein: Tavuk, yumurta, somon, hindi ve sardalya (organik, merada yetiştirilen ve doğadan yakalanan çeşitler en iyisidir).
- Sağlıklı yağlar: Avokado, zeytin, rafine edilmemiş hindistancevizi yağı, keten yağı, sızma zeytinyağı ve susam yağı.
- Bazı süt ürünleri: Tereyağı, organik kefir veya sade yoğurt.
- Düşük küflü kuruyemişler ve tohumlar: Badem, hindistan cevizi veya keten tohumu.
- Otlar ve baharatlar: Karabiber, tuz, tarçın, dereotu, sarımsak, zencefil, kekik, biberiye, kırmızı biber, zerdeçal ve kekik.
- Çeşniler: Elma sirkesi, hindistan cevizi aminosu ve lahana turşusu.
- Şekersiz tatlandırıcılar: Stevia, eritritol ve ksilitol.
- Kafeinsiz içecekler: Bitki çayları, hindiba kahvesi, filtrelenmiş su, ev yapımı badem sütü, hindistancevizi sütü (katkı maddesi içermeyen) ve limon veya misket limonu ile aşılanmış su.
CANDİDA DİYETİNDE NELER YASAK?
- Yüksek şekerli meyveler: Muz, hurma, kuru üzüm, üzüm ve mango.
- Gluten içeren tahıllar: Buğday, çavdar, arpa
- Bazı etler: Şarküteri etleri ve çiftlikte yetiştirilen balıklar.
- Rafine sıvı ve katı yağlar: Kanola yağı, soya fasulyesi yağı, ayçiçek yağı veya margarin.
- Çeşniler: Ketçap, soya sosu, beyaz sirke, barbekü sosu, yaban turpu veya mayonez.
- Bazı süt ürünleri: Peynir, süt ve krema.
- Şeker ve yapay tatlandırıcılar: Aspartam, agave, şeker kamışı, mısır şurubu, bal, akçaağaç şurubu, pekmez ve sofra şekeri.
- Küf bakımından daha yüksek kuruyemiş ve tohumlar: Yer fıstığı, kaju fıstığı, ceviz ve antep fıstığı.
- Kafein, alkol ve şekerli içecekler: Kafeinli çaylar, kahve, enerji içecekleri, soda, meyve suyu, bira, şarap veya alkollü içkiler.
- Katkı maddeleri: Nitratlar veya sülfatlar.
CANDİDA DİYETİ İÇİN ÖRNEK BESLENME PROGRAMI
1.gün
- Kahvaltı: Yanında domates ve avokado ile çırpılmış yumurta
- Öğle: Hindili yeşillikli salata, avokado dilimleri ve zeytinyağlı sos ile lahana, brokoli
- Akşam: Kinoa, tavuk göğsü, buharda pişirilmiş sebzeler
2.gün
- Kahvaltı: Sade yoğurt, 1/4 su bardağı (25 gram) çilek, tarçın ve badem
- Öğle: Tavuk ızgara
- Akşam: Buharda pişirilmiş brokoli ve bir fincan kemik suyu ile servis edilen somon
3. gün
- Kahvaltı: Brüksel lahanası yanında hindi füme
- Öğle: Salata yeşillikleri üzerine limonla kavrulmuş tavuk
- Akşam: Hamburger köftesi, avokado, buharda pişmiş sebzeler ve lahana turşusu
4.gün
- Kahvaltı: Yumurta, soğan, ıspanak ve domates ile yapılan sebzeli omlet
- Öğle: Sotelenmiş lahana yanında hindi sosis
- Akşam: Kinoa ve buharda pişirilmiş sebzeler üzerine hindistan cevizli körili tavuk
5.gün
- Kahvaltı: Kırmızı biber, soğan, lahana ile yapılan omlet
- Öğle: Lahana salatası, yağda kavrulmuş darı ile hindi köfte
- Akşam: Limon ve dereotu ile tatlandırılmış somon ve kuşkonmaz
6.gün
- Kahvaltı: Hindiba kahvesi ile karabuğdaylı muffin
- Öğle: Kinoa ve buharda pişirilmiş sebzeler üzerine hindistan cevizli körili tavuk
- Akşam: Tavuk, çiğ sarımsak, pesto ve zeytinyağı ile kabak
7.gün
- Kahvaltı: Sade kefir, bir avuç çilek, badem ezmesi, hindistancevizi ve tarçın ile yapılan smoothie
- Öğle: Haşlanmış yumurta, hindi, domates, salatalık, zeytin ve zeytinyağı ile yapılmış salata
- Akşam: Tavuk, biber, soğan, kişniş, avokado ve salata yeşillikleriyle yapılan tavuk fajita kasesi
CANDİDA DİYETİ GÜVENİLİR Mİ? DEZAJANTALARI NELER?
Candida diyeti güvenirliliği ve etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış bir diyet şekli değildir. Candida diyeti anti-inflamatuar ve besin açısından zengin bir diyettir. Ancak candida diyetinin başlıca dezavantajları arasında araştırma eksikliği ve katı gıda kuralları bulunur. Bu nedenle herkes için işe yaramayabilir. Bununla birlikte, bu diyet kısıtlamalarının çoğu, aşağıda açıklandığı gibi bilimsel kanıtlarla desteklenmemektedir:
- Candida diyeti bağırsağa zarar verebileceği iddiasıyla gluteni yasaklar ancak gluten intoleransı olmayan kişilerde glutenin bağırsak hasarına neden olduğuna dair bir kanıt yoktur.
- Çok yüksek şeker alımı, bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde kandida enfeksiyonlarını kötüleştirebilir. Yüksek karbonhidrat diyeti bazı insanlarda kandida sayısını artırabilir, ancak enfeksiyon riskini artırdığına dair kanıt yoktur.
- Diyet ayrıca bazı süt ürünlerini de içermez. Teorik olarak, laktoz (süt şekeri) ağzınızdaki asitliği artırarak kandida büyümesini teşvik edebilir, ancak bu şimdiye kadar doğrulanmamıştır.
İLGİLİ İÇERİKLER
- Sağlıklı diyet listeleri: 20 uzmandan 20 diyet
- Ketojenik diyet nedir, nasıl yapılır? 7 günlük ketojenik diyet listesi
- Diyetisyen Berrin Yiğit’ten Glütensiz 10 Tarif
- Gi Diyeti Nedir?
- Karatay Diyeti Nedir? Nasıl Yapılır?